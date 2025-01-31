Ишим и Викулово готовят к весенним наводнениям

Posted 31 января, 07:51
Published 31 января, 07:51
Modified 31 января, 07:53
Updated 31 января, 07:53
Сотрудники МЧС России и администрации Ишима вместе обследовали русла малых рек Карасуля и Мергеньки. Чтобы вода не выходила из берегов, дно обоих водоемов нужно чистить. Решено провести чистку русел на нескольких участках в границах города.
«В рамках подготовки к весеннему паводку 2025 года определены участки для выполнения необходимых мероприятий по расчистке русел Карасуля и Мергеньки», — рассказали в информцентре правительства области.
В Викулово для защиты от паводка решено отсыпать разрушенный участок защитной дамбы. Восстановить нужно вал протяженностью более 500 метров.
Еще 19 января на водохранилище в Северо-Казахстанской области зарегистрирован рекордный уровень перелива. Именно сбросы в Казахстане стали дополнительным фактором риска во время наводнений в Тюменской области летом 2024 года. в соцсетях и мессенджерах появляются все новые видеозаписи мощных потоков воды на казахстанской дамбе.
Губернатор Александр Моор распорядился подготовить достаточно операторов БПЛА, чтобы с помощью дронов отслеживать ситуацию с паводком в текущем году. Это поможет оперативно принимать меры для защиты населенных пунктов.