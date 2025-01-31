Ишим и Викулово готовят к весенним наводнениям

Еще 19 января на водохранилище в Северо-Казахстанской области зарегистрирован рекордный уровень перелива. Именно сбросы в Казахстане стали дополнительным фактором риска во время наводнений в Тюменской области летом 2024 года. в соцсетях и мессенджерах появляются все новые видеозаписи мощных потоков воды на казахстанской дамбе.