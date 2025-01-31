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Posted 31 января, 07:51

Published 31 января, 07:51

Modified 31 января, 07:53

Updated 31 января, 07:53

Ишим и Викулово готовят к весенним наводнениям

Ишим и Викулово готовят к весенним наводнениям

31 января 2025, 07:51
Фото: Информцентр правительства ТО.
Сюжет
Ишим
В поселениях Тюменской области начали подготовку к вероятным наводнениям. В Сети продолжают набирать просмотры ролики с переполненного водохранилища в соседнем Казахстане.

Сотрудники МЧС России и администрации Ишима вместе обследовали русла малых рек Карасуля и Мергеньки. Чтобы вода не выходила из берегов, дно обоих водоемов нужно чистить. Решено провести чистку русел на нескольких участках в границах города.

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«В рамках подготовки к весеннему паводку 2025 года определены участки для выполнения необходимых мероприятий по расчистке русел Карасуля и Мергеньки», — рассказали в информцентре правительства области.

В Викулово для защиты от паводка решено отсыпать разрушенный участок защитной дамбы. Восстановить нужно вал протяженностью более 500 метров.

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Еще 19 января на водохранилище в Северо-Казахстанской области зарегистрирован рекордный уровень перелива. Именно сбросы в Казахстане стали дополнительным фактором риска во время наводнений в Тюменской области летом 2024 года. в соцсетях и мессенджерах появляются все новые видеозаписи мощных потоков воды на казахстанской дамбе.

Губернатор Александр Моор распорядился подготовить достаточно операторов БПЛА, чтобы с помощью дронов отслеживать ситуацию с паводком в текущем году. Это поможет оперативно принимать меры для защиты населенных пунктов.

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#Марина Коржина#Общество#Ишим#Ишимский район#Наводнение
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