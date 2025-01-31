Ехала к жениху-цыгану: тюменскую школьницу нашли, благодаря камерам под Саратовом

Posted 31 января, 15:27
Published 31 января, 15:27
Modified 31 января, 15:48
Updated 31 января, 15:48
Появилась официальная информация по обнаружению девочки из Тюмени, которую похитили 30 января неизвестные.
Согласно информации пресс-службы УМВД по Тюменской области, в Саратовской области сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемый автомобиль, в котором находилась несовершеннолетняя Александра и неустановленные лица.
Разыскиваемое транспортное средство удалось идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, следственный отдел совместно с силовиками провели опрос свидетелей, что помогло в комплексе установить маршрут передвижения злоумышленников.
Все фигуранты дела вместе со школьницей доставлены в отделение полиции для дачи показаний, девочка скоро будет передана родителям. Попутчикам Александры грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Предстоит провести весь комплекс следственных мероприятий, установить обстоятельства произошедшего и собрать доказательную базу.
Инсайдер в правоохранительных органах Саратовской области рассказал «Нашему городу», что автомобиль со школьницей был остановлен во Хвалынском районе. Ехала девочка добровольно, без физического и эмоционального давления, а целью поездки стало бегство к жениху-цыгану.
Напомним, 13-летняя девочка исчезла в селе Княжево под Тюменью 30 января. Она вышла из школы и села в Kia Rio с волгоградскими номерами. Очевидно, туда и направлялась машина. По одним данным, девочка была не рада своему вынужденному отъезду, по другим — сама с удовольствием бежала к жениху. У самой Александры есть цыганские корни.
В сети стали чаще фигурировать новости с участием цыган. Жительница Тюмени обратилась к службам, чтобы ей начислили детское пособие на ребенка. Но есть нюанс.