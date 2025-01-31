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Posted 31 января, 15:27

Published 31 января, 15:27

Modified 31 января, 15:48

Updated 31 января, 15:48

Ирина Волк рассказала, как задержали машину с похищенной тюменской девочкой

Ехала к жениху-цыгану: тюменскую школьницу нашли, благодаря камерам под Саратовом

31 января 2025, 15:27
Фото: 1MI.

Ирина Волк рассказала, как задержали машину с похищенной тюменской девочкой

Сюжет
Похищение
В УМВД по региону прокомментировали обстоятельства задержания автомобиля в пропавшей школьницей.

Появилась официальная информация по обнаружению девочки из Тюмени, которую похитили 30 января неизвестные.

Согласно информации пресс-службы УМВД по Тюменской области, в Саратовской области сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемый автомобиль, в котором находилась несовершеннолетняя Александра и неустановленные лица.

Разыскиваемое транспортное средство удалось идентифицировать с помощью камер видеонаблюдения, следственный отдел совместно с силовиками провели опрос свидетелей, что помогло в комплексе установить маршрут передвижения злоумышленников.

Все фигуранты дела вместе со школьницей доставлены в отделение полиции для дачи показаний, девочка скоро будет передана родителям. Попутчикам Александры грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Предстоит провести весь комплекс следственных мероприятий, установить обстоятельства произошедшего и собрать доказательную базу.

Инсайдер в правоохранительных органах Саратовской области рассказал «Нашему городу», что автомобиль со школьницей был остановлен во Хвалынском районе. Ехала девочка добровольно, без физического и эмоционального давления, а целью поездки стало бегство к жениху-цыгану.

Напомним, 13-летняя девочка исчезла в селе Княжево под Тюменью 30 января. Она вышла из школы и села в Kia Rio с волгоградскими номерами. Очевидно, туда и направлялась машина. По одним данным, девочка была не рада своему вынужденному отъезду, по другим — сама с удовольствием бежала к жениху. У самой Александры есть цыганские корни.

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В сети стали чаще фигурировать новости с участием цыган. Жительница Тюмени обратилась к службам, чтобы ей начислили детское пособие на ребенка. Но есть нюанс.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ГИБДД#Похищение#Камеры видеонаблюдения#Цыгане#Саратовская область
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