Ехала к жениху-цыгану: тюменскую школьницу нашли, благодаря камерам под Саратовом

Напомним, 13-летняя девочка исчезла в селе Княжево под Тюменью 30 января. Она вышла из школы и села в Kia Rio с волгоградскими номерами. Очевидно, туда и направлялась машина. По одним данным, девочка была не рада своему вынужденному отъезду, по другим — сама с удовольствием бежала к жениху. У самой Александры есть цыганские корни.