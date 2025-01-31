«Домклик» пообещал расширить «Семейную ипотеку» на вторичку в ряде субъектов РФ

К работе над таким предложением привело поручение главы государства расширить «Семейную ипотеку» на рынок вторичного жилья в российских регионах, где строительство нового жилья практически не осуществляется. Согласно замечанию директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, масштабирование «Семейной ипотеки», которая теперь должна охватить и вторичку в ряде регионов, призвано поддержать семьи с детьми на тех территориях проживания, где возведение новостроек пока не способно покрыть нужды потребителей. Он указал, что особого внимания удостаиваются субъекты РФ, где скорость появления новостроек серьезно ниже, чем средние показатели по России, — в 5–6 раз, пишет inkazan.ru.