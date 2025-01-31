«Домклик» пообещал расширить «Семейную ипотеку» на вторичку в ряде субъектов РФ

Posted 31 января, 07:40
Published 31 января, 07:40
Modified 31 января, 07:40
Updated 31 января, 07:40
К работе над таким предложением привело поручение главы государства расширить «Семейную ипотеку» на рынок вторичного жилья в российских регионах, где строительство нового жилья практически не осуществляется. Согласно замечанию директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, масштабирование «Семейной ипотеки», которая теперь должна охватить и вторичку в ряде регионов, призвано поддержать семьи с детьми на тех территориях проживания, где возведение новостроек пока не способно покрыть нужды потребителей. Он указал, что особого внимания удостаиваются субъекты РФ, где скорость появления новостроек серьезно ниже, чем средние показатели по России, — в 5–6 раз, пишет inkazan.ru.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Выявляя такие регионы, специалисты «Домклик» обращают внимание на статистику по наименьшей доле выдач «Семейной ипотеки» и минимальных объемов жилищного строительства за прошлый год. Причем территории, где реализуется «Дальневосточная» или «Арктическая ипотека», в такой статистике не учитывались.
Например, в Ингушетии наблюдается самая низкая среди остальных российских регионов доля выдачи «Семейной ипотеки» — 0,02%, наряду с чем зафиксирован и такой же минимальный показатель жилищного строительства — примерно шесть тысяч «квадратов» за предыдущие 12 месяцев. При этом стоит учитывать, что в республике расположено крайне мало свободных площадей для строительства нового жилья, а население живет в достаточно скученных условиях.
В Калмыкии и Новгородской области также не наблюдается всплеска жилищного строительства, хотя на готовое жилье существует стабильный спрос, который можно поддержать расширением действия льготной программы. Небольшой процент выдачи «Семейной ипотеки» — в Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии, где доступность для населения вторички по льготному ипотечному кредитованию также будет крайне выгодна для граждан. Помимо этого, в перечне регионов — претендентов на включение готового жилья в «Семейную ипотеку» стоит выделить Тамбовскую, Ивановскую и Псковскую области.
В отдельном порядке среди субъектов РФ с малой долей выдачи семейной ипотеки эксперты «Домклик» отмечают Забайкалье, Адыгею и Смоленскую область, несмотря на то, что нового жилья там возводится немного больше, чем в вышеуказанных российских регионах.