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Posted 31 января, 04:14

Published 31 января, 04:14

Modified 31 января, 05:00

Updated 31 января, 05:00

Дилеры в Тюмени переключились на премиум-авто

Дилеры в Тюмени переключились на премиум-авто

31 января 2025, 04:14
Фото: 1MI.
Тюменские дилеры в 2025 году сделали ставку на премиальные бренды и уже завезли новый товар. Продажи некоторых марок стартовали.

В Тюменской области начали продавать автомобили премиум-класса бренда ROX, на очереди AVATR. Участники рынка спрогнозировали возвращение популярного корейского бренда и снижение доли машин массового сегмента на рынке.

ROX 01 составит конкуренцию флагманскому гибриду Lixiang L9 с теми же характеристиками, который приходит в Россию по параллельному импорту. ROX зашел на рынок официально и имеет сервисную гарантийную поддержку. Представлены две комплектации стоимостью от 9,1 до 9,4 млн рублей.

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В марте «Автоград» в Тюменской области откроет продажи электрокаров и гибридов бренда AVATR, а первые машины прибудут в феврале. Официальные продажи в России стартовали на этой неделе. Эти премиум-авто производит китайский бренд Changan в партнерстве с Huawei. AVATR 11 имеет самый большой на рынке запас хода — до 625 км. Автомобиль в базовой комплектации обойдется в 6,9 млн рублей, в топовой — в 7,8 млн. рублей, пишет РБК Тюмень.

В компании Hongqi Russia анонсировали расширение линейки бренда и вывод на рынок седана H6, семиместного кроссовера HS7 и седана L1, автомобиля F-класса длиной более пяти метров.

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Тюменские дилеры также не обойдут вниманием флагманский внедорожник бренда TANK 700 модели. Его цена колеблется от 9,2 до 12,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Эксперты спрогнозировали возвращение в Россию ранее популярного корейского бренда SsangYong под именем KGM, но с прежним логотипом. Под него создается дилерская сеть.

В компании «Базис-Моторс» рассказали, что за основу возьмут автомобили популярных у россиян брендов Haval, Chery, Geely, Changan.

Как писал «Наш Город», аналитики спрогнозировали критический рост конкуренции в сфере автомобильных продаж в Тюменской области. Результатом станет волна банкротств среди дилеров и вытеснение с рынка ряда брендов.

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#Марина Коржина#Бизнес#Транспорт#Тюменская область#Автосалоны
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