Дилеры в Тюмени переключились на премиум-авто

В марте «Автоград» в Тюменской области откроет продажи электрокаров и гибридов бренда AVATR, а первые машины прибудут в феврале. Официальные продажи в России стартовали на этой неделе. Эти премиум-авто производит китайский бренд Changan в партнерстве с Huawei. AVATR 11 имеет самый большой на рынке запас хода — до 625 км. Автомобиль в базовой комплектации обойдется в 6,9 млн рублей, в топовой — в 7,8 млн. рублей, пишет РБК Тюмень.