Балдеж в Тюмени. В город переехал Руслан Гительман — самый ненавистный треш-стример

Posted 31 января, 15:38
Published 31 января, 15:38
Modified 31 января, 15:42
Updated 31 января, 15:42
Свой творческий путь Руслан начал еще в 2014 году, сам он родом из поселка Чулым, Красноярского края. Там он жил с матерью, в будущем — «Жаба», и отцом, в будущем — «Батя Балдежа». Настоящие имена — Светлана и Георгий соответственно. В так называемом «нижнем интернете» — месте обитания треш-стримеров и других маргинальных личностей — свой путь Руслан начал примерно так же, как и другие герои. Разными челленджами, которые были связаны с алкоголем, нездоровой едой и сигаретами.
Например, Руслану ничего не стоило съесть несколько пачек майонеза, покурить кальян с «необычным» вкусом (например, навоза), или выкурить сигарету через бутерброд, носок или сырое тесто.
Со временем контент Гительмана набирал популярность, его стали узнавать, а сам он вошел в стан тех треш-стримеров, которые готовы на многое ради денег (да, не все треш-стримеры выполняют челленджи за деньги).
«Гительман всегда был обычным фриком, который не отличается от других, типа современных Гриша Полное ТВ или Маэстро рыба, Шкила, Демон из Тупа Сплеш. За что его смотрели — не знаю, кто-то считал, что у него душевный контент. Ну, кто-то же смотрит Пашу Техника, хотя он и не из нижнего интернета — тоже считают, что он балдежный мужик», — рассказал «Нашему городу» админ одного из пабликов, посвященных Гительману под названием «Свинья Гительхряк».
Со временем Гительман начал набирать всю большую и большую популярность, за счет продвижения собственных соцсетей, в какой-то степени из-за того, что у блогера были коллаборации с разного рода интернет-персонами из того же сегмента интернета. Бывали в гостях у Гительмана Олег Монгол, Зипуля, Безумный Паша, Иришка Чики-Пики и другие личности из маргинальной прослойки рунета. Вместе они стримили, записывали видео и даже клипы. Но и этого было мало.
После на первый план были выведены и родители Гительмана. В частности, отец Гительмана, Георгий, он же — «Батя Балдежа». Человек, явно имеющий проблемы с алкоголем, очень быстро полюбился зрителям и стал для них чем-то вроде второго главного персонажа.
В целом, родители Руслана часто появлялись на стримах, он сам их звал и сам пытался сделать из них что-то типа героев, туда же потом Катенька Катюша добавилась, а Олег Монгол и другие только дали популярности еще. В принципе, к такому зрители относились нормально, донатили хорошо, тогда еще Гительман не побирался.
Тема Балдежа, к слову, стала основной в семье Гительмана. Это было чем-то вроде слогана, символа семейства. К этому же семейству, к слову, скоро добавилась и любовь Руслана — Катенька Катюша, как выяснили недоброжелатели, бывшая проститутка с трассы под Красноярском, с прозвищем «Кабина». В целом, ее до сих пор так и называют зрители.
Со временем на Гительмана обратили внимание и другие блогеры, например, представители «верхнего интернета», личности, записывали на него реакции, снимали разный контент, а потом и вовсе стали звать к себе, на интервью или даже приезжать в гости.
Возможно, это и вскружило голову Гительману. Много лет он был нишевым интернет-деятелем, а здесь у него появился шанс выйти вверх по карьерной лестнице. Отсюда и появились на первом плане алчность и крайне некрасивые поступки.
Во-первых, Гительман стал клянчить деньги и обманывать аудиторию. Многие испытания за деньги просто не исполнялись, а донатеры отправлялись в бан и получали клеймо «Хейтеров Черной души» ну или просто завистников.
Ударом по верности аудитории стало и то, что Руслан перестал стесняться оскорблять своих подписчиков, хамит и отказываться от прямого контакта с ними. Буквально каждое действие должно было оплачиваться, а донаты клянчились, как у последнего бедняка.
Последней каплей для многих стала ситуация с Батей Балдежа. У отца Гительмана обнаружили неоперабельный рак легких. Он был на химиотерапии, лечился, но в какой-то момент — семья от него открестилась. Они решили, что отец им больше не нужен, в следствие чего он был отправлен в свободное плаванье. Батя Балдежа пытался стримить сам, не затрагивая семейные проблемы, но долго не протянул. В прошлом году рассказал о своих проблемах, а через пару месяцев — умер.
Самым гнилым было то, что его сын, который вроде на отца забил, просто начал на нем хайповать. Деньги собирал, типа на похороны, а на деле уже кучу времени с ним не общался, на связь не выходил, не поддерживал, думал, что если присосется в последний момент, то сможет нормально поднять — рассказали «хейтеры» Гительмана.
За семьей Гительманов и до этого ходила сомнительная репутация, но после этого Гительмана перестали смотреть все, кроме хейтеров. Сейчас его контент — это по сути постоянные оскорбления от донатеров, которые уже давно презирают стримера.
Все это привело к тому, что Гительман стал персоной нон грата в очень многих городах и квартирах, которые он снимает. Его недоброжелатели нашли себе новое хобби — они просто вычисляют то, где живет семья — и звонят арендатору, рассказывая о том, кто на самом деле их квартирант. Сразу же после этого многие арендодатели отправляют Гительмана на улицу, им приключения не нужны. Ведь бывали случаи, когда дверь семейства обливали краской, резали интернет-кабель и выключали свет.
Так, семья кочует из города в город уже второй год. Среди остановок были — Красноярск, Иркутск, Новосибирск, а теперь Тюмень. По словам Гительмана, он не знает, надолго ли он в городе, но пока ему все нравится. Однако, зная хейтеров Руслана, которые могут вычислить его местонахождение по отражении в ложке (и это не шутка), возможно, релоцироваться ему придется очень скоро.
«Владельцу квартиры показали то, какой Русланчик душапоющий и сердцерадующий (видео, фото и нарезки со стримов). В общем, сегодняшний стрим закончился тем, что арендодатель скинул SMS-ку Кабине о том, что ей и ее „мужчине“, пора сматывать со съемной квартиры. Кста, насчет пруфов хозяину хаты, нам кажется, что зароляла ласт нарезка, где Гительхряк нашел таракана. Вероятно, из-за этого и погнали двух философов на другую локацию», — написал один из пабликов о треш стримах про переезд Гительмана.
Сейчас же стримы Гительмана — это сидение на фоне серой или черной стены и попытки максимально скрыть свое местоположение. Старых эфиров с употреблением уже попросту нет. И вряд ли будут.
«Как мы знаем, законы о треш-стримах и другие запреты уже вступили в силу, поэтому заниматься тем, чем занимались эти блогеры несколько лет назад — уже не получится. Говоря о таком контенте, то даже сейчас все эти курения не были бы чем-то противоправным, здесь не унижается честь и достоинство, нет издевательства над людьми и насилия. Другой вопрос, как это воспринимать с моральной точки зрения, но все же, юридически, такие эфиры — не незаконны», — рассказала юрист Юлия Смирнова.
Свой титул самого ненавистного треш-стримера Гительман заслужил уже очень давно и до сих пор никто не может его переплюнуть. Нижний интернет — это кладезь разного рода фриков и даже мошенников, но все они не так ненавистны людям как, казалось бы, безобидный Гительман. Сейчас, по его же словам, его душа поет, а сердце радуется. Он познал философию и просвещает людей. Однако, они просвещаться не хотят.
Ранее сообщалось о том, что тюменская чиновница элегантно нахамила жалующимся жителям.