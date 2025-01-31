Балдеж в Тюмени. В город переехал Руслан Гительман — самый ненавистный треш-стример

Все это привело к тому, что Гительман стал персоной нон грата в очень многих городах и квартирах, которые он снимает. Его недоброжелатели нашли себе новое хобби — они просто вычисляют то, где живет семья — и звонят арендатору, рассказывая о том, кто на самом деле их квартирант. Сразу же после этого многие арендодатели отправляют Гительмана на улицу, им приключения не нужны. Ведь бывали случаи, когда дверь семейства обливали краской, резали интернет-кабель и выключали свет.