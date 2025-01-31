Алексей Нечаев предложил использовать тюменский опыт в образовании по всей стране

Он также посетил Физико-математическую школу, где ученики осваивают новейшие технологии в биохимии, медицине и управлении дронами, и центр внешкольной работы «Дзержинец». Там Алексей Нечаев и сам занимался 40 лет назад. Водонапорную башню, в которой находится центр, недавно отреставрировали и скоро откроют для новых воспитанников.