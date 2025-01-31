Алексей Нечаев предложил использовать тюменский опыт в образовании по всей стране

Posted 31 января, 07:39
Published 31 января, 07:39
Modified 31 января, 07:41
Updated 31 января, 07:41
В Тюменском государственном университете в числе первых в России внедрили систему 2+2+2 — российскую альтернативу Болонской модели. Студенты образовательной программы «Капитаны» осваивают общие дисциплины в первые два года, затем переходят к узкой специализации. Магистратура при этом строится на углублении знаний, а не дублировании бакалавриата.
«Такая система показала свою эффективность. Студенты готовы работать по профессии уже после второго курса. Многие начинают собственное дело. Это важный опыт, который стоит изучить в других регионах», — отметил Алексей Нечаев.
Он также посетил Физико-математическую школу, где ученики осваивают новейшие технологии в биохимии, медицине и управлении дронами, и центр внешкольной работы «Дзержинец». Там Алексей Нечаев и сам занимался 40 лет назад. Водонапорную башню, в которой находится центр, недавно отреставрировали и скоро откроют для новых воспитанников.
Алексей Нечаев встретился со сторонниками партии «Новые люди» и обсудил с ними инфраструктуру новых районов.
«Застройщики продают людям красивую картинку. Дом сдают, заселяют жителей, а обещанный детский сад строят еще 5 лет. Мы уже внесли в Госдуму закон, который обяжет застройщиков сдавать всю инфраструктуру вместе с жильем — и только потом вводить их в эксплуатацию», — рассказал Нечаев.
Одна из участников встречи рассказала о сложностях с получением льготной ипотеки. Когда у банков кончается лимит, они перекладывают платеж с государства на людей. «Комиссия» может достигать 800 тыс. рублей.
«Так быть не должно ни в одном регионе. Будем решать вопрос на федеральном уровне, чтобы людям возвращали переплаченные деньги», — пообещал Нечаев.
Завершился визит встречей с губернатором Александром Моором. Лидер партии «Новые люди» обсудил с ним вопросы дальнейшего развития Тюменской области.