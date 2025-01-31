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Posted 31 января, 08:22

Published 31 января, 08:22

Modified 31 января, 13:44

Updated 31 января, 13:44

37,5 млрд рублей потратили туристы в Тюменской области

37,5 млрд рублей потратили туристы в Тюменской области

31 января 2025, 08:22
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Туризм
Департамент потребительского рынка Тюменской области подвел итоги туристического сезона 2024 года. Основными гостями стали туристы из ХМАО, ЯНАО и Свердловской области.

Большую часть средств туристы тратят на питание и размещение. Также деньги уходят на экскурсии и сувениры.

«Основной костяк туристов — регионы-соседи, это наша целевая аудитория. Многие регионы хотят московских туристов, они у нас тоже присутствуют. Но нам повезло, у нас есть исторические связки в Тюменской области, поэтому мы постоянно имеем платежеспособных туристов», — рассказала Мария Трофимова, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

В 2024 году на 9% выросла посещаемость термальных источников, которые являются визитной карточкой региона. Так за прошлый год из посетили 1,4 млн человек.

Показатели турпотока в Тюменской области.
Показатели турпотока в Тюменской области.. Фото: nashgorod.ru

Средний возраст туриста, приехавшего в Тюменскую область составил 35-44 года. При этом 70% туристов от 25 до 54 лет.

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