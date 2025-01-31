37,5 млрд рублей потратили туристы в Тюменской области

Posted 31 января, 08:22
Published 31 января, 08:22
Modified 31 января, 13:44
Updated 31 января, 13:44
Большую часть средств туристы тратят на питание и размещение. Также деньги уходят на экскурсии и сувениры.
«Основной костяк туристов — регионы-соседи, это наша целевая аудитория. Многие регионы хотят московских туристов, они у нас тоже присутствуют. Но нам повезло, у нас есть исторические связки в Тюменской области, поэтому мы постоянно имеем платежеспособных туристов», — рассказала Мария Трофимова, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.
В 2024 году на 9% выросла посещаемость термальных источников, которые являются визитной карточкой региона. Так за прошлый год из посетили 1,4 млн человек.
Средний возраст туриста, приехавшего в Тюменскую область составил 35-44 года. При этом 70% туристов от 25 до 54 лет.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как нынешний губернатор ХМАО Руслан Кухарук связан с городскими проблемами Тюмени.