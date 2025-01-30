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Posted 30 января, 04:55

Published 30 января, 04:55

Modified 30 января, 04:57

Updated 30 января, 04:57

Золотой салат: огурцы и помидоры подскочили в цене в Тюмени

Золотой салат: огурцы и помидоры подскочили в цене в Тюмени

30 января 2025, 04:55
Фото: 1MI.
Цены на некоторые овощи в Тюмени выросли почти вдвое за год, а помидоры подешевели. Но не везде.

По данным Тюменьстата, лук, капуста, картофель, огурцы и свёкла за год прибавили в цене. Помидоры же подешевели: с 298 рублей за килограмм в 2024 году до 273 рублей в начале 2025 года.

При этом, в тюменской «Ленте» килограмм огурцов обойдется в 474 рубля без карты гипермаркета и 399 рублей — с картой. Килограмм помидоров сливовидных по карте можно купить за 334 рубля. Желтый сладкий перец — за 459 рублей.

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В супермаркете «Перекресток» огурцы продают по 459 рублей за килограмм, а помидоры — от 249 до 469 рублей в зависимости от сорта. Цена на лук составила 59 рублей за килограмм, а на сладкий желтый перец — почти 480 рублей. В торговой сети «Пятерочка» огурцы можно купить по 259 рублей за килограмм, помидоры — по 240 рублей за упаковку весом 600 граммов, пишет 72.ru.

Напомним, цены на свежие овощи поднялись в Тюмени в преддверии Нового года. Килограмм короткоплодных тепличных огурцов продавали за 469 рублей, помидоров — за 470-490 рублей.

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