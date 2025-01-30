Золотой салат: огурцы и помидоры подскочили в цене в Тюмени

В супермаркете «Перекресток» огурцы продают по 459 рублей за килограмм, а помидоры — от 249 до 469 рублей в зависимости от сорта. Цена на лук составила 59 рублей за килограмм, а на сладкий желтый перец — почти 480 рублей. В торговой сети «Пятерочка» огурцы можно купить по 259 рублей за килограмм, помидоры — по 240 рублей за упаковку весом 600 граммов, пишет 72.ru.