Золотой салат: огурцы и помидоры подскочили в цене в Тюмени

Posted 30 января, 04:55
Published 30 января, 04:55
Modified 30 января, 04:57
Updated 30 января, 04:57
По данным Тюменьстата, лук, капуста, картофель, огурцы и свёкла за год прибавили в цене. Помидоры же подешевели: с 298 рублей за килограмм в 2024 году до 273 рублей в начале 2025 года.
При этом, в тюменской «Ленте» килограмм огурцов обойдется в 474 рубля без карты гипермаркета и 399 рублей — с картой. Килограмм помидоров сливовидных по карте можно купить за 334 рубля. Желтый сладкий перец — за 459 рублей.
В супермаркете «Перекресток» огурцы продают по 459 рублей за килограмм, а помидоры — от 249 до 469 рублей в зависимости от сорта. Цена на лук составила 59 рублей за килограмм, а на сладкий желтый перец — почти 480 рублей. В торговой сети «Пятерочка» огурцы можно купить по 259 рублей за килограмм, помидоры — по 240 рублей за упаковку весом 600 граммов, пишет 72.ru.
Напомним, цены на свежие овощи поднялись в Тюмени в преддверии Нового года. Килограмм короткоплодных тепличных огурцов продавали за 469 рублей, помидоров — за 470-490 рублей.