Жалко их! Тюменцы нашли способ избавить улицы от бродячих собак

Большинство тюменцев сошлись во мнении, что во многом вина за появление бродячих собак лежит на самих гражданах. Одним из самых популярных оказался комментарий о том, что собаки слишком умны, чтобы без повода бросаться на людей. Некоторые предположили, что к агрессии животных толкает обида на человека, ведь сначала о них заботились, а потом выбросили на улицу.