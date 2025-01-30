Жалко их! Тюменцы нашли способ избавить улицы от бродячих собак

Posted 30 января, 06:01
Published 30 января, 06:01
Modified 30 января, 06:08
Updated 30 января, 06:08
Большинство тюменцев сошлись во мнении, что во многом вина за появление бродячих собак лежит на самих гражданах. Одним из самых популярных оказался комментарий о том, что собаки слишком умны, чтобы без повода бросаться на людей. Некоторые предположили, что к агрессии животных толкает обида на человека, ведь сначала о них заботились, а потом выбросили на улицу.
«Некоторые люди страшнее собак. Собака первой не бросится», «Горожане сами же и делают все, чтоб поголовье бездомных пополнялось. Начать с себя надо: регистрация и стерилизация всех домашних питомцев, не выбрасывать собак и кошек», «Нельзя обратно выпускать, просто на улицу. Чем они будут кормиться? Они же понимают и хуже относятся людям», — поделились мнением тюменцы.
«Если бы люди не выбрасывали никого, то и проблемы бы не было. А то возьмут кошку или собаку, наиграются и на улицу выкидывают, не задумываясь, что они там умрут от голода или от мороза. А ещё есть категория людей, которая бросает животных, когда им за снос дома дают квартиру», — написал читательница «Нашего Города», и ее точку зрения лайками поддержали десятки человек.
Некоторые жители области, знакомые с работой приютов, отметили, что животным там живет не сладко. Все из-за нехватки средств и людей. Собакам иногда проще прокормиться на улице, а том числе благодаря сердобольным гражданам. Для нормальной работы таким учреждениям нужна поддержка государства. Ряд читателей призвал власти поучаствовать и в финансировании бесплатной стерилизации домашних животных, которые живут у социально незащищенных граждан.
«Животных жаль. Приюты необходимо содержать из бюджета и активно привлекать волонтеров и частные инвестиции. Сделать так, чтобы было модно приехать в приют, погулять с собаками, привести корм».
«Если горожане требуют не выпускать собачек обратно на улицу, пусть сначала потребуют приют, где их могли бы содержать», «Очень люблю собак. Жалко их. Но безопасность людей важнее. Печальный выбор. Мне кажется, что в питомниках им не сладко живется», «Выпускать не стоит, но и содержать всех животных на постоянной основе негде», — говорится в комментариях.
«Виновны люди, которые их выбрасывают, ну и те, кто должен следить за порядком в городе. Цена на стерилизацию кусается, кто из бабулек пойдёт в ветклинику? Если бы государство участвовало в стерилизации хоть немного», — предложили читатели.
Тюменцы нашли и способ профинансировать работу приютов — ввести штрафы за нарушения в области содержания домашних животных. И заметно ужесточить наказание для тех, кто плохо обращается с питомцами или выбрасывает их на улицу. Некоторые рассказали, что на них бросались не бродячие собаки, а домашние, которым разрешают гулять без хозяев и намордника.
«Должна быть повышена ответственность за собаку, налог ввести. Не можете содержать, не берите», «Часто агрессивными бывают собаки, имеющие хозяев и отпущенные на свободный выгул. Я за то, чтобы ужесточать правила содержания животных», «Надо штрафы большие делать, чтоб не выкидывали», — предложили читатели.
«Надо чтобы была ответственность, если ты взял собаку, особенно такую на которую нужно одеть намордник при прогуле, значит нужно поставить на учет и платить за неё налоги. Не платит — пусть отчитывается, куда дел собаку, иначе пусть штрафуют и все», — написал один из тюменцев.
Глава Следственного комитета потребовал расследовать ситуацию с бездействием тюменских чиновников по отлову бродячих собак. Проверить ситуацию в Тюмени попросил один из горожан, ставший свидетелем нападения собаки на ребенка.