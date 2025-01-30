Возбуждал ненависть к русским: в Тюмени задержан петербуржец-экстремист

В сообщении указано, что осенью 2023 года подозреваемый совместно со своим знакомым опубликовал в мессенджере Телеграм сообщение, которое содержало призыв к вражде к русскому населению. Еще одна подобная публикация была размещена в адрес жителя Санкт-Петербурга.