Возбуждал ненависть к русским: в Тюмени задержан петербуржец-экстремист

Posted 30 января, 15:11
Published 30 января, 15:11
Modified 30 января, 15:13
Updated 30 января, 15:13
В Тюмени задержали мужчину, который подозревается в возбуждении ненависти к русским. Подробности сообщает пресс-служба Главного Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
В сообщении указано, что осенью 2023 года подозреваемый совместно со своим знакомым опубликовал в мессенджере Телеграм сообщение, которое содержало призыв к вражде к русскому населению. Еще одна подобная публикация была размещена в адрес жителя Санкт-Петербурга.
Следственный отдел возбудил и расследует уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия». Фигурант доставлен в Санкт-Петербург, где ему будет избрана мера пресечения, свою вину он признал.
Личность задержанного удалось установить с помощью специалистов Центра «Э».
Ранее за призыв к терроризму и экстремизму возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Тюмени. Подозреваемому может грозить до 7 лет лишения свободы.