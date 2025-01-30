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Posted 30 января, 15:11

Published 30 января, 15:11

Modified 30 января, 15:13

Updated 30 января, 15:13

В Тюмени задержан подозреваемый в возбуждении ненависти и вражды к россиянам

Возбуждал ненависть к русским: в Тюмени задержан петербуржец-экстремист

30 января 2025, 15:11
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени задержан подозреваемый в возбуждении ненависти и вражды к россиянам

В аэропорту Тюмени следователями задержан экстремист из Санкт-Петербурга. Мужчина в соцсетях призывал к вражде против русских.

В Тюмени задержали мужчину, который подозревается в возбуждении ненависти к русским. Подробности сообщает пресс-служба Главного Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

В сообщении указано, что осенью 2023 года подозреваемый совместно со своим знакомым опубликовал в мессенджере Телеграм сообщение, которое содержало призыв к вражде к русскому населению. Еще одна подобная публикация была размещена в адрес жителя Санкт-Петербурга.

Следственный отдел возбудил и расследует уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия». Фигурант доставлен в Санкт-Петербург, где ему будет избрана мера пресечения, свою вину он признал.

Личность задержанного удалось установить с помощью специалистов Центра «Э».

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Ранее за призыв к терроризму и экстремизму возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя Тюмени. Подозреваемому может грозить до 7 лет лишения свободы.

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