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Posted 30 января, 06:21

Published 30 января, 06:21

Modified 30 января, 06:23

Updated 30 января, 06:23

Водитель автобуса в Тюмени не впустил в салон инвалида и женщину с коляской

Водитель автобуса в Тюмени не впустил в салон инвалида и женщину с коляской

30 января 2025, 06:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Водитель одного из автобусов в Тюмени несколько раз за рейс отказался ждать пассажиров, которым требовалось больше времени на посадку. В числе «отказников» оказался мужчина на костылях.

Инциденты случились на разных остановках в черте Тюмени. Пассажирка одного из автобусов на маршруте №62 заметила, что двери автобуса закрываются до того, как в салон входят люди, которым нужно больше обычного времени на посадку.

«Сначала на одной из остановок водитель не впустил в автобус мужчину на костылях. Позже на этом же маршруте девушка с коляской хотела зайти в автобус, водитель закрыл перед ними дверь», — рассказала очевидица 72.RU.
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Молодой мужчина хотел помочь мамочке с коляской, и, закрывая дверь, водитель зажал ему ногу. Парня немного протянуло за автобусом, пока водитель не заметил ЧП.

Когда пассажиры в салоне автобуса начали вслух возмущаться, водитель заявил, что «у него нет времени на всё это».

Тюменцы отправили в редакцию «Нашего Города» множество жалоб на работу общественного транспорта в Тюмени. Ранее водитель маршрутного автобуса №5 заставил выйти школьника из салона из-за того, что у него с собой не было карты ТТС.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Общественный транспорт
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