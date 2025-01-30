Водитель автобуса в Тюмени не впустил в салон инвалида и женщину с коляской

Posted 30 января, 06:21
Published 30 января, 06:21
Modified 30 января, 06:23
Updated 30 января, 06:23
Инциденты случились на разных остановках в черте Тюмени. Пассажирка одного из автобусов на маршруте №62 заметила, что двери автобуса закрываются до того, как в салон входят люди, которым нужно больше обычного времени на посадку.
«Сначала на одной из остановок водитель не впустил в автобус мужчину на костылях. Позже на этом же маршруте девушка с коляской хотела зайти в автобус, водитель закрыл перед ними дверь», — рассказала очевидица 72.RU.
Молодой мужчина хотел помочь мамочке с коляской, и, закрывая дверь, водитель зажал ему ногу. Парня немного протянуло за автобусом, пока водитель не заметил ЧП.
Когда пассажиры в салоне автобуса начали вслух возмущаться, водитель заявил, что «у него нет времени на всё это».
Тюменцы отправили в редакцию «Нашего Города» множество жалоб на работу общественного транспорта в Тюмени. Ранее водитель маршрутного автобуса №5 заставил выйти школьника из салона из-за того, что у него с собой не было карты ТТС.