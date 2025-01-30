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Posted 30 января, 07:39

Published 30 января, 07:39

Modified 30 января, 07:41

Updated 30 января, 07:41

В Тюмени продают однушку без ремонта за 90 млн рублей

В Тюмени продают однушку без ремонта за 90 млн рублей

30 января 2025, 07:39
Фото: Сайт Авито.
Сюжет
Недвижимость
Однокомнатную квартиру в историческом центре областной столицы выставили на продажу по 447 тыс. рублей за квадратный метр. И это без ремонта и обстановки.

Апартаменты площадью 208 кв. м в доме по улице Володарского с видом на набережную ищут нового владельца. За квартиру просят 93 млн рублей. Правда, она не может похвастаться ни современной отделкой, ни эксклюзивной мебелью, все это новому владельцу придется подбирать самому. Предложение опубликовано на популярном сервисе объявлений.

Из плюсов названы шикарный вид из окна и просторы внутри квартиры, а также соседство с рестораном 15/86, который расположен в том же здании.

Фото: Сайт Авито

К слову, на том же сайте предлагается к покупке эксклюзивная квартира в элитном комплексе с профессиональным ремонтом и техникой всего за 53 млн рублей. Жилье площадь 155,8 кв. м с четырьмя комнатами достанется новому владельцу вместе с итальянским кухонным гарнитуром, сантехникой, домашним кинотеатром и гранитным камином в гостиной.

Фото: Сайт Аивто

Как писал «Наш Город», обеспеченные россияне стали чаще покупать квартиры в Тюмени в качестве инвестиции. Многие инвесторы из столичных регионов приходят на тюменский рынок недвижимости, где цены ниже московских.

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#Марина Коржина#Тюмень#Недвижимость#Продажа недвижимости#Объявления
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