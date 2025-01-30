В Тюмени продают однушку без ремонта за 90 млн рублей

Апартаменты площадью 208 кв. м в доме по улице Володарского с видом на набережную ищут нового владельца. За квартиру просят 93 млн рублей. Правда, она не может похвастаться ни современной отделкой, ни эксклюзивной мебелью, все это новому владельцу придется подбирать самому. Предложение опубликовано на популярном сервисе объявлений.