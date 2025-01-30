В Тюмени будут продавать тобольские конфеты с хреном и щучьей икрой

Лавка авторского шоколада откроется в Тюмени на улице Дзержинского. Предприниматель Дарья Егорова рассказала, что специально для Тюмени разработали несколько новых рецептов. Среди них шоколад «Тюменский ковер» и «Врата Сибири», конфеты на минеральной воде и «Подаруевские» с водкой, а также «Гилевские колокольчики» в память о малиновом звоне колоколов с завода «П. И. Гилёва сыновей».