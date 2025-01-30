В Тюмени будут продавать тобольские конфеты с хреном и щучьей икрой

Posted 30 января, 09:44
Published 30 января, 09:44
Modified 30 января, 09:46
Updated 30 января, 09:46
Лавка авторского шоколада откроется в Тюмени на улице Дзержинского. Предприниматель Дарья Егорова рассказала, что специально для Тюмени разработали несколько новых рецептов. Среди них шоколад «Тюменский ковер» и «Врата Сибири», конфеты на минеральной воде и «Подаруевские» с водкой, а также «Гилевские колокольчики» в память о малиновом звоне колоколов с завода «П. И. Гилёва сыновей».
«Маринованные огурчики с медом, „хреновинка“, ревень, жимолость, кедровый орех — все это является частью культуры и истории Сибири. Мы создаем „говорящий“ шоколад, он расскажет о жизни и традициях сибиряков. Это история, мы очень хотим ее сохранить», — рассказала Егорова.
Она обещала, что тюменцы смогут купить и те сладости, которые уже прославили мануфактуру по всей стране. Привезут в Тюмень конфеты с хреном, грибами, с маринованным огурцом и медом, с щучьей икрой, батончики с крапивой, шоколад с черемухой.
Лавка будет работать в ремесленном домике №11 на улице Дзержинского с 1 февраля, говорится блоге мануфактуры.
Напомним, на рынке в Тюмени нашли конфеты по цене 5500 рублей за килограмм. Одна такая конфета стоит примерно 80 рублей.