nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 09:44

Published 30 января, 09:44

Modified 30 января, 09:46

Updated 30 января, 09:46

В Тюмени будут продавать тобольские конфеты с хреном и щучьей икрой

В Тюмени будут продавать тобольские конфеты с хреном и щучьей икрой

30 января 2025, 09:44
Фото: Страница Мануфактура шоколада ВКонтакте.
Тобольская Мануфактура шоколада открывает в областной столице лавку со своими сладостями. Тюменцам предложат конфеты, созданные специально для них.

Лавка авторского шоколада откроется в Тюмени на улице Дзержинского. Предприниматель Дарья Егорова рассказала, что специально для Тюмени разработали несколько новых рецептов. Среди них шоколад «Тюменский ковер» и «Врата Сибири», конфеты на минеральной воде и «Подаруевские» с водкой, а также «Гилевские колокольчики» в память о малиновом звоне колоколов с завода «П. И. Гилёва сыновей».

«Маринованные огурчики с медом, „хреновинка“, ревень, жимолость, кедровый орех — все это является частью культуры и истории Сибири. Мы создаем „говорящий“ шоколад, он расскажет о жизни и традициях сибиряков. Это история, мы очень хотим ее сохранить», — рассказала Егорова.
Цены на сладости в Тюмени взлетели на 22%
Узнать подробнее

Она обещала, что тюменцы смогут купить и те сладости, которые уже прославили мануфактуру по всей стране. Привезут в Тюмень конфеты с хреном, грибами, с маринованным огурцом и медом, с щучьей икрой, батончики с крапивой, шоколад с черемухой.

Лавка будет работать в ремесленном домике №11 на улице Дзержинского с 1 февраля, говорится блоге мануфактуры.

Напомним, на рынке в Тюмени нашли конфеты по цене 5500 рублей за килограмм. Одна такая конфета стоит примерно 80 рублей.

Читайте также:
В Тюменской области стало больше миллиардеровТоболяк рассказал, почему он снес общественный туалетВ Тобольске водитель SsangYong протаранил общественный туалет
#Марина Коржина#Общество#Бизнес#Тюмень#Тобольск#Продукты#Шоколад#Сладости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика