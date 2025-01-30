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Posted 30 января, 06:24

Published 30 января, 06:24

Modified 30 января, 06:24

Updated 30 января, 06:24

Плотная застройка тюмени пагубно сказывается на жизни в городе.

В тисках плотной застройки: как «точечное» развитие вредит Тюмени и ее жителям

30 января 2025, 06:24
Фото: 1MI. Плотная застройка тюмени пагубно сказывается на жизни в городе.

Плотная застройка тюмени пагубно сказывается на жизни в городе

Тюмень, некогда утопающая в зелени, сегодня задыхается в бетонных тисках: за последние пять лет плотная застройка сократила парки города на четверть, а число машин на дорогах выросло на 40%. Почему власти не успевают за темпами строительства и есть ли шанс спасти Тюмень от коллапса?

Тюмень, один из самых быстрорастущих городов УрФО, продолжает сталкиваться с последствиями интенсивной застройки. Новые жилые комплексы, возводимые в густонаселенных районах, не только меняют облик города, но и провоцируют целый ряд социальных, экологических и инфраструктурных проблем. Жители жалуются, что городская среда становится всё менее пригодной для жизни, а власти признают: справиться с кризисом будет непросто.

Одной из самых острых проблем остаётся перегруженность дорог. По данным городского департамента транспорта, за последние пять лет число автомобилей в Тюмени выросло на 40%, однако пропускная способность улиц не выросла на тот же процент. В микрорайонах-новостройках, таких как «Ново-Патрушево», жители вынуждены оставлять машины на газонах и тротуарах, что приводит к конфликтам. Добавляет проблем и отсутствие альтернатив: общественный транспорт в новых районах ходит редко, а велодорожки и пешеходные зоны практически не развиты.

Вместе с тем строительство жилья опережает развитие социальных объектов. Так в 2024 году в Тюмени было введено в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья, при этом было построено только пять новых школ, один садик и ни одной поликлиники.

«Нужно законодательно закрепить принцип „1 квадратный метр жилья — 1 квадратный метр инфраструктуры“. Сейчас застройщики экономят на всём, а город потом десятилетиями расхлёбывает последствия. Пример Европы показывает: даже в компактных кварталах можно создавать скверы на крышах и подземные парковки», — считает урбанист Никита Мельников.

Вместе с тем, как отмечает эколого Ирина Гаврина, плотная застройка усугубляет экологическую ситуацию в городе.

«Тюмени требуется жёсткий экологический аудит всех строящихся объектов. Важно сохранить оставшиеся лесопарки, например, Затюменский, и создать „зелёные коридоры“ между районами. Без этого город задыхается в прямом и переносном смысле», — говорит эксперт.

Пока чиновники и девелоперы ищут компромисс, тюменцы объединяются в инициативные группы, требуя остановить бесконтрольную точечную застройку без создания необходимой инфраструктуры. Город стоит на распутье: стать комфортным мегаполисом или превратиться в бетонный лабиринт, где развитие приносит людям не удобства, а проблемы.

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