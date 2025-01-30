В тисках плотной застройки: как «точечное» развитие вредит Тюмени и ее жителям

Одной из самых острых проблем остаётся перегруженность дорог. По данным городского департамента транспорта, за последние пять лет число автомобилей в Тюмени выросло на 40%, однако пропускная способность улиц не выросла на тот же процент. В микрорайонах-новостройках, таких как «Ново-Патрушево», жители вынуждены оставлять машины на газонах и тротуарах, что приводит к конфликтам. Добавляет проблем и отсутствие альтернатив: общественный транспорт в новых районах ходит редко, а велодорожки и пешеходные зоны практически не развиты.