В Kronung Group рассказали о проектах 2025 года

Строительство жилых комплексов стало сложнее после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного проекта в Новогорелове. Они отметили, что проект изначально задумывался с более высокими стандартами качества, чем обычно в этом районе. Среди преимуществ дома — невысокая этажность, привлекательная архитектура, дизайнерская отделка холлов. Внутри будут предусмотрены лобби и коворкинг, а благоустроенная территория включит игровые и спортивные площадки. Квартиры будут продаваться по рыночной цене.