В Kronung Group рассказали о проектах 2025 года

Posted 30 января, 13:20
Published 30 января, 13:20
Modified 30 января, 13:20
Updated 30 января, 13:20
Игнатий Найда заметил, что прошедший год стал серьезным испытанием для девелоперов. Увеличение ключевой ставки сделало жилье менее доступным, что затруднило продажу уже возведенных объектов, информирует ko.ru. Также рынок земельных участков претерпевает изменения, что оказывает влияние на кредитную политику банков, предоставляющих кредиты на строительство под залог земельного участка.
В таких непростых условиях застройщики вынуждены искать новые методы для реализации своих проектов. Вопреки возникшим трудностям Kronung Group активно развивает рынок жилой недвижимости. Генеральный директор Филипп Шраге отметил, что в 2024 году стартовало строительство жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Кроме того, компания продолжает развивать сферу коммерческой недвижимости и уже заключила соглашения на строительство двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Несмотря на высокие процентные ставки по депозитам, Kronung Group продолжает развивать свой бизнес в области торговой недвижимости. Филипп Шраге заявил, что коммерческие объекты являются долгосрочными вложениями со сроком окупаемости от 5 до 10 лет. Он выразил уверенность в увеличении интереса к качественным торговым площадям.
Строительство жилых комплексов стало сложнее после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного проекта в Новогорелове. Они отметили, что проект изначально задумывался с более высокими стандартами качества, чем обычно в этом районе. Среди преимуществ дома — невысокая этажность, привлекательная архитектура, дизайнерская отделка холлов. Внутри будут предусмотрены лобби и коворкинг, а благоустроенная территория включит игровые и спортивные площадки. Квартиры будут продаваться по рыночной цене.
Основатели Kronung Group также поделились планами на 2025 год. В ближайшее время компания планирует создание закрытых паевых фондов, которые позволят частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей вкладываться в торговую недвижимость. Управление активами будет осуществлять специализированная управляющая компания.
Кроме того, компания реализует проекты в сфере жилой недвижимости, включая два многоквартирных дома бизнес-класса и посёлок на 200 домов и 100 таунхаусов. Kronung Group активно поддерживает социальные инициативы. В частности, компания реализовала проект строительства детского сада на 105 воспитанников в Санкт-Петербурге.