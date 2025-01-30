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Posted 30 января, 16:52

Published 30 января, 16:52

Modified 30 января, 17:29

Updated 30 января, 17:29

Увезли на машине: в селе под Тюменью пропал ребенок

Увезли на машине: в селе под Тюменью пропал ребенок

30 января 2025, 16:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Пропавшие дети
В тюменском селе Княжево пропала 13-летняя девочка. По словам очевидцев, ребенка увезли неизвестные на автомобиле Kia Rio. Инцидент произошел днем 30 января.
«По подозрению в совершении преступления разыскивается автомашина Kia Rio. На г/номере цифры 290, буквы не известны. Может объявиться в любом населённом пункте. В случае обнаружения, незамедлительно информировать МО МВД РФ Тюменский 8-3452-300-202», — указано в опубликованном в социальных сетях сообщении.
Фото: ЧС Тюмень

По словам местных жителей, поисками пропавшего ребенка в настоящее время уже занимаются жители Княжево.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Добавлено в 22:27: в пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информации подтвердили.

«Устанавливается местонахождение ребенка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем, по данным источника редакции, похищение ребенка было совершено по «цыганским обычаям». Школьница на днях рассказывала своим друзьям, что сегодня ее «похитит» возлюбленный. Было ли известно о планируемом обряде родителям ребенка — неизвестно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пятый месяц продолжаются поиски пропавшего 62-летнего мужчины. Он ушел из дома в Ишиме в сентябре 2024 года и с тех пор не выходил на связь с родными и близкими.

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