Увезли на машине: в селе под Тюменью пропал ребенок

Posted 30 января, 16:52
Published 30 января, 16:52
Modified 30 января, 17:29
Updated 30 января, 17:29
«По подозрению в совершении преступления разыскивается автомашина Kia Rio. На г/номере цифры 290, буквы не известны. Может объявиться в любом населённом пункте. В случае обнаружения, незамедлительно информировать МО МВД РФ Тюменский 8-3452-300-202», — указано в опубликованном в социальных сетях сообщении.
По словам местных жителей, поисками пропавшего ребенка в настоящее время уже занимаются жители Княжево.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 22:27: в пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» данную информации подтвердили.
«Устанавливается местонахождение ребенка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.
Между тем, по данным источника редакции, похищение ребенка было совершено по «цыганским обычаям». Школьница на днях рассказывала своим друзьям, что сегодня ее «похитит» возлюбленный. Было ли известно о планируемом обряде родителям ребенка — неизвестно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пятый месяц продолжаются поиски пропавшего 62-летнего мужчины. Он ушел из дома в Ишиме в сентябре 2024 года и с тех пор не выходил на связь с родными и близкими.