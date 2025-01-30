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Posted 30 января, 16:41

Published 30 января, 16:41

Modified 30 января, 16:43

Updated 30 января, 16:43

У «ЮТэйр» отозвали разрешение на перелеты из Тюмени в Узбекистан

У «ЮТэйр» отозвали разрешение на перелеты из Тюмени в Узбекистан

30 января 2025, 16:41
Фото: 1MI.
Сюжет
ЮТэйр
Авиаперевозчик «ЮТэйр» не сможет совершать ряд рейсов. Решение об этом опубликовано на официальном сайте Росавиации.

У тюменской авиакомпании «ЮТэйр» отобрано право совершения перелетов до Узбекистана. Информация об этом размещена на ресурсах Федерального агентства воздушного транспорта.

Согласно документации, перелеты в Самарканд не смогут осуществлять из Тюмени и Сургута, ранее периодичность авиарейсов составляла три раза в неделю. Уточняется, что разрешение на выполнение этих маршрутов перевозчиком было оформлено в ноябре прошлого года.

Помимо этого, под запрет попали рейсы авиакомпании Utair, совершающие перелеты из Москвы в Марракеш, из Санкт-Петербурга в Шанхай и из Уфы в Тель-Авив.

О причинах такого решения не сообщается.

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22 января перевозчик задержал регулярный рейс из Ханты-Мансийска в Тюмень и в обратном направлении. После пятичасовой задержки рейс и вовсе был отменен.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Задержка рейса#ЮТэйр#Узбекистан#Ханты-Мансийск#Перелеты
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