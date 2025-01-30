У «ЮТэйр» отозвали разрешение на перелеты из Тюмени в Узбекистан

Posted 30 января, 16:41
Published 30 января, 16:41
Modified 30 января, 16:43
Updated 30 января, 16:43
У тюменской авиакомпании «ЮТэйр» отобрано право совершения перелетов до Узбекистана. Информация об этом размещена на ресурсах Федерального агентства воздушного транспорта.
Согласно документации, перелеты в Самарканд не смогут осуществлять из Тюмени и Сургута, ранее периодичность авиарейсов составляла три раза в неделю. Уточняется, что разрешение на выполнение этих маршрутов перевозчиком было оформлено в ноябре прошлого года.
Помимо этого, под запрет попали рейсы авиакомпании Utair, совершающие перелеты из Москвы в Марракеш, из Санкт-Петербурга в Шанхай и из Уфы в Тель-Авив.
О причинах такого решения не сообщается.
22 января перевозчик задержал регулярный рейс из Ханты-Мансийска в Тюмень и в обратном направлении. После пятичасовой задержки рейс и вовсе был отменен.