У «ЮТэйр» отозвали разрешение на перелеты из Тюмени в Узбекистан

Согласно документации, перелеты в Самарканд не смогут осуществлять из Тюмени и Сургута, ранее периодичность авиарейсов составляла три раза в неделю. Уточняется, что разрешение на выполнение этих маршрутов перевозчиком было оформлено в ноябре прошлого года.