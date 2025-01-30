Прорвемся? В администрации рассказали, как будут решать проблемы с дорогами в Тюмени

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени «Нашему городу» рассказали, что в районе «Тюменской слободы» и «Комарово» появится односторонний съезд. Чтобы избежать необходимости организации регулируемого перекрёстка и обеспечить сквозное движение через малоэтажную застройку микрорайона «Комарово» по улице Посадская, предусмотрено устройство примыкания от федеральной дороги Р-254 «Иртыш» к улице Уездная.