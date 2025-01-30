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Posted 30 января, 07:40

Published 30 января, 07:40

Modified 30 января, 07:40

Updated 30 января, 07:40

Городские власти раскрыли, как будут решать проблемы с дорогами в Тюмени.

Прорвемся? В администрации рассказали, как будут решать проблемы с дорогами в Тюмени

30 января 2025, 07:40
Фото: 1MI. Городские власти раскрыли, как будут решать проблемы с дорогами в Тюмени.

Городские власти раскрыли, как будут решать проблемы с дорогами в Тюмени

Администрация Тюмени представила комплекс мер по борьбе с транспортным коллапсом в новых микрорайонах. Основной упор сделан на строительство развязок, альтернативных выездов и новых дорог, которые должны снизить нагрузку на ключевые магистрали и избавить жителей от многочасовых пробок.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени «Нашему городу» рассказали, что в районе «Тюменской слободы» и «Комарово» появится односторонний съезд. Чтобы избежать необходимости организации регулируемого перекрёстка и обеспечить сквозное движение через малоэтажную застройку микрорайона «Комарово» по улице Посадская, предусмотрено устройство примыкания от федеральной дороги Р-254 «Иртыш» к улице Уездная.

«Вместе с тем, данный заезд будет односторонним по направлению в сторону ул. А. Протозанова, с исключением возможности выезда с территории мкр. „Комарово“ на Федеральную дорогу Р-254 „Иртыш“. Таким образом, устройство данного примыкания позволит разгрузить перекресток ул. Престольная и ул. Уездная и перераспределит транспортные потоки на территории мкр.„Комарово“", — пояснили в департаменте.

Вместе с тем в стадии подготовки — транспортная развязка на пересечении улиц Калинина и Закалужской. Она также включит дополнительные съезды.

«Департаментом завершены работы и получено заключение технологического ценового аудита — обоснование инвестиций», — отметили в администрации.

«Ново-Патрушево» ждут альтернативные выезды на объездную. Для жителей микрорайона проектируются два новых примыкания к объездной дороге Тюмени — со стороны ул. Александра Митинского и ул. Константина Посьета. Это сократит путь к магистралям и уменьшит трафик на локальных улицах.

Однако на данный момент ситуация с движением на этих участках дорог остаётся сложной. Жители новых районов шутят: «Чтобы выехать из дома, нужно обладать навыками экстремального вождения». Однако городские власти надеются, что системные меры помогут превратить этот хаос в логичную транспортную сеть.

В Тюмени построят дорогу-дублер участка объездной
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