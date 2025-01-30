Подросток без прав врезался в школьный автобус под Тюменью

Подросток не проходил обучение в автошколе, видимо, поэтому не знал, что нужно уступить дорогу. На перекрестке улицы Октябрьской и переулка Кировского ВАЗ-2108 не пропусти автобус с 59-летним водителем. В салоне автобуса находились 10 школьников, но все были пристегнуты, поэтому не пострадали. ДТП случилось в зоне особого риска — рядом с железнодорожным переездом.