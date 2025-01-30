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Posted 30 января, 09:22

Published 30 января, 09:22

Modified 30 января, 09:24

Updated 30 января, 09:24

Подросток без прав врезался в школьный автобус под Тюменью

Подросток без прав врезался в школьный автобус под Тюменью

30 января 2025, 09:22
Фото: ГАИ Тюменской области.
Сюжет
ДТП
Не имеющий прав 14-летний водитель врезался в автобус с детьми. В ГАИ отметили, что люди за рулем без удостоверения значительно «помолодели».

Подросток не проходил обучение в автошколе, видимо, поэтому не знал, что нужно уступить дорогу. На перекрестке улицы Октябрьской и переулка Кировского ВАЗ-2108 не пропусти автобус с 59-летним водителем. В салоне автобуса находились 10 школьников, но все были пристегнуты, поэтому не пострадали. ДТП случилось в зоне особого риска — рядом с железнодорожным переездом.

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Автомобиль виновника ДТП отправили на спецстоянку, а в отделение пригласили родителей бесправника. Ни отец, ни мать не знали, что их сын-школьник сам купил себе машину за 80 тыс. рублей.

Фото: ГАИ Тюменской области

В области участились аварии с участием несовершеннолетних водителей. Также подростков все чаще ловят за рулем отечественных легковушек, которые школьники покупают самостоятельно.

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«В 2024 году автоинспекторы задержали в регионе 1335 водителей-подростков, не имеющих водительских удостоверений. Каждый пятый из них в возрасте от 10 до 15 лет», — рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Так, ребенок пострадал в результате аварии, когда 19-летний подросток без прав на «Тойота Рав 4» решил не уступать дорогу отечественной легковушке. В итоге иномарка и «Лада Гранта» под управлением 72-летнего водителя столкнулись.

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