На реконструкцию тюменских АЗС потратят сотни миллионов рублей

Posted 30 января, 04:42
Published 30 января, 04:42
Modified 30 января, 04:44
Updated 30 января, 04:44
По данным инвестиционного агентства Тюменской области, обновленные АЗС будут представлять из себя автозаправочные комплексы с сервисными зданиями, гостевыми зонами обслуживания автомобилистов и ресторанами быстрого питания. На территориях АЗС в будущем появятся электрозарядные станции для электромобилей и посты подкачки шин.
Напомним, сеть заправок «Новый поток» и имущество, принадлежащее компании-банкроту «Нью Петрол Тюмень», в декабре 2023 года выкупила московская компания «Трейдпроект» за 714 миллионов рублей. Летом 2024 года был проведен ребрендинг АЗС — наименование сменили на Signal.
Компания «Нью Петрол Тюмень», которой ранее принадлежали АЗС «Новый поток» была признана банкротом в конце 2020 года. Предприятие накопило долг перед «Московским кредитным банком» в размере 2,5 миллиарда рублей.