На реконструкцию тюменских АЗС потратят сотни миллионов рублей

Москвичи потратят на реконструкцию АЗС «Новый поток» более 500 млн рублей

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Более 500 миллионов рублей вложит в модернизацию тюменской сети заправочных станций Signal московская компания «Трейдпроект». Компания в минувшие выходные дни открыла заправку на Доме обороны, в планах еще две — на Мысу и Лесобазе.