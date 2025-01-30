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Posted 30 января, 04:42

Published 30 января, 04:42

Modified 30 января, 04:44

Updated 30 января, 04:44

Москвичи потратят на реконструкцию АЗС «Новый поток» более 500 млн рублей

На реконструкцию тюменских АЗС потратят сотни миллионов рублей

30 января 2025, 04:42
Фото: 1MI.

Москвичи потратят на реконструкцию АЗС «Новый поток» более 500 млн рублей

Сюжет
Инвестиции
Более 500 миллионов рублей вложит в модернизацию тюменской сети заправочных станций Signal московская компания «Трейдпроект». Компания в минувшие выходные дни открыла заправку на Доме обороны, в планах еще две — на Мысу и Лесобазе.

По данным инвестиционного агентства Тюменской области, обновленные АЗС будут представлять из себя автозаправочные комплексы с сервисными зданиями, гостевыми зонами обслуживания автомобилистов и ресторанами быстрого питания. На территориях АЗС в будущем появятся электрозарядные станции для электромобилей и посты подкачки шин.

Напомним, сеть заправок «Новый поток» и имущество, принадлежащее компании-банкроту «Нью Петрол Тюмень», в декабре 2023 года выкупила московская компания «Трейдпроект» за 714 миллионов рублей. Летом 2024 года был проведен ребрендинг АЗС — наименование сменили на Signal.

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Компания «Нью Петрол Тюмень», которой ранее принадлежали АЗС «Новый поток» была признана банкротом в конце 2020 года. Предприятие накопило долг перед «Московским кредитным банком» в размере 2,5 миллиарда рублей.

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