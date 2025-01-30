На оптовках Тюмени силовики поймали 12 нелегалов-мигрантов

Posted 30 января, 15:38
Published 30 января, 15:38
Modified 30 января, 15:40
Updated 30 января, 15:40
В Тюмени силовики провели профилактические рейды, направленные на выявление нелегальных мигрантов. Информацию об этом сообщили 72.ru, ссылаясь на военный следственный отдел СК России по Тюменскому гарнизону.
Нелегалов искали на строительных объектах, оптовых базах и на рынке «Блошинка». Среди 68 фигурантов 12 человек не получили гражданство РФ и, соответственно, не встали на воинский учет, уточняется, что у трое из них — призывного возраста. У пятерых человек не было разрешительных документов на работу, трое — нарушили правила въезда в страну.
Ранее тюменцы жаловались на то, что из-за мигрантов не могут сдать свои квартиры. Это объясняется тем, что в объявлении нельзя указать предпочтения по гражданству.