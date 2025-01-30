На оптовках Тюмени силовики поймали 12 нелегалов-мигрантов

Нелегалов искали на строительных объектах, оптовых базах и на рынке «Блошинка». Среди 68 фигурантов 12 человек не получили гражданство РФ и, соответственно, не встали на воинский учет, уточняется, что у трое из них — призывного возраста. У пятерых человек не было разрешительных документов на работу, трое — нарушили правила въезда в страну.