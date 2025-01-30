Мэр Тюмени поработал в ночную смену на уборке снега (фото)

Улицы Тюмени убирает 531 единица техники, включая 203 самосвала для вывоза снега. В этот раз дополнительно привлекли 40 грузовиков. На полигон вывезли более миллиона кубометров снега, из них 125 тыс. кубометров по бесплатным талонам от управляющих компаний. Каждый день управляйки увеличивают объемы свозимого снега, теперь это 7000 кубометров в сутки.