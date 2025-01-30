Мэр Тюмени поработал в ночную смену на уборке снега (фото)

Posted 30 января, 02:50
Published 30 января, 02:50
Modified 30 января, 02:53
Updated 30 января, 02:53
«После окончания рабочего дня осмотрел, как организована уборка улично-дорожной сети Тюмени в ночную смену. Хотя количество выпавшего снега небольшое, важно за ночь вывезти на полигоны максимально возможное количество, освободить дороги и дворы. Осадки ожидаются вплоть до понедельника, поэтому затягивать нельзя», — рассказал глава города в своем блоге.
Улицы Тюмени убирает 531 единица техники, включая 203 самосвала для вывоза снега. В этот раз дополнительно привлекли 40 грузовиков. На полигон вывезли более миллиона кубометров снега, из них 125 тыс. кубометров по бесплатным талонам от управляющих компаний. Каждый день управляйки увеличивают объемы свозимого снега, теперь это 7000 кубометров в сутки.
Тюменцы подержали инициативу градоначальника, оставив одобрительную реакцию на его запись в блоге. В комментариях тюменцы также высказали свои пожелания в части уборки снега.
«Было бы неплохо, чтобы рассказали рабочим, что у бордюра тоже снег должен быть убран, а парковочные карманы очищены от снега зимой и от пыли летом», «Если мешают припаркованные автомобили, можно разработать точный график уборки и установить знаки, запрещающие парковку на время уборки данного участка», — поделились мнением Тюменцы.
Но некоторым горожанам и такая инициатива не пришлась по душе. Одни сделали замечание мэру и дорожникам из-за шума, другие указали, что такого количества техники явно недостаточно для такого большого города.
«Про то, что их самосвалы и трактора нарушают тишину, никто не думает. Нельзя убирать до 12 часов ночи хотя бы? Людям на работу», «531 единица спецтехники и 40 самосвалов, вы серьёзно?!» — прокомментировали горожане.
Как писал «Наш Город», многие тюменцы живут во дворах еще с прошлогодним снегом. Горожане жалуются, что территории не убирают в течение всего зимнего сезона.