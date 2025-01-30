Глава Тюмени поблагодарил водоканал за новогоднее оформление города

Posted 30 января, 07:09
Published 30 января, 07:09
Modified 30 января, 07:11
Updated 30 января, 07:11
Градоначальник поблагодарил бизнес-сообщество за создание праздничного образа областной столицы. Водоканал удостоился особой благодарности за новогоднюю елку, установленную на площади 400-летия Тюмени.
Благодарю водоканал за яркий символ Нового года. Новогодняя елка — это масштабный инвестиционный вклад, и я уверен, что мы и дальше будем сотрудничать на благо нашего города, — сказал глава города Тюмени Максим Афанасьев и вручил «Признательность» обществу и генеральному директору Ольге Сарбаевой за активное участие в реализации новогодней концепции «Тюмень — врата Сибири».
Уральская ель высотой 27 метров стала главным праздничным атрибутом областной столицы. Новогоднюю красавицу украсили символами города — двухметровыми фигурами бобров и лис, огромными снежинками, колокольчиками, пиками и 300 красными и серебристыми шарами.
Тюменский водоканал — социально-ответственный партнер администрации города Тюмени. Надеемся, что наш подарок — елка на главной новогодней площади — стал не только украшением нашего прекрасного города, но и доставил немало радости жителям и гостям областной столицы, — пояснила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Для юных жителей города «Росводоканал Тюмень» организовал благотворительный спектакль в театре кукол, который посетили более 300 малышей.
Отметим, новогодними торжествами социальные проекты тюменского водоканала не ограничены. Так, в 2024 году «Росводоканал» благоустроил «Бульвар воды», а в 2025 планирует открыть «Музей воды».
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 13 тысяч человек.
«Росводоканал» — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. Компания следует международным принципам ESG. С 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 млрд рублей.
Кроме того, предприятие является флагманом среди компаний отрасли ВиВ. «Росводоканал» обслуживает порядка 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды.