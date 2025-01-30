«Если хотите похвастаться». В Тюмени в аренду сдают пойманную рыбу

Posted 30 января, 11:29
Published 30 января, 11:29
Modified 30 января, 11:40
Updated 30 января, 11:40
Как сообщается в объявлении на одном из сервисов по продаже услуг, взять на прокат свежий улов можно по нескольким причинам, и это только те, которые приходят в голову самим поставщикам услуги.
«Хочешь выпендриться перед друзьями? Не быть простофилей? Сказать, что был на рыбалке? Тогда тебе к нам! — сообщается в объявлении.
При этом качество предоставляемой рыбы тоже может варьироваться от случая к случаю. Все зависит от того, что выловят сами рыбаки. Возможно, это будет целая куча рыбы, а возможно — какой-то огромный экземпляр. Это же повлияет и на цену услуги.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени рыбаки жалуются на мешающих им бакланов.