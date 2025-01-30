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Posted 30 января, 11:29

Published 30 января, 11:29

Modified 30 января, 11:40

Updated 30 января, 11:40

В Тюмени в аренду сдают пойманную рыбу

«Если хотите похвастаться». В Тюмени в аренду сдают пойманную рыбу

30 января 2025, 11:29

В Тюмени в аренду сдают пойманную рыбу

Сюжет
Рыбалка
Тюменские рыбаки нашли интересный способ заработать на пойманной рыбе. Речь идет не о продаже, а о сдаче в аренду. При этом сдают улов в почасовом варианте, для тех, кто хочет похвастаться.

Как сообщается в объявлении на одном из сервисов по продаже услуг, взять на прокат свежий улов можно по нескольким причинам, и это только те, которые приходят в голову самим поставщикам услуги.

«Хочешь выпендриться перед друзьями? Не быть простофилей? Сказать, что был на рыбалке? Тогда тебе к нам! — сообщается в объявлении.

При этом качество предоставляемой рыбы тоже может варьироваться от случая к случаю. Все зависит от того, что выловят сами рыбаки. Возможно, это будет целая куча рыбы, а возможно — какой-то огромный экземпляр. Это же повлияет и на цену услуги.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени рыбаки жалуются на мешающих им бакланов.

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