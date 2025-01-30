«Если хотите похвастаться». В Тюмени в аренду сдают пойманную рыбу

При этом качество предоставляемой рыбы тоже может варьироваться от случая к случаю. Все зависит от того, что выловят сами рыбаки. Возможно, это будет целая куча рыбы, а возможно — какой-то огромный экземпляр. Это же повлияет и на цену услуги.