nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 09:01

Published 30 января, 09:01

Modified 30 января, 09:03

Updated 30 января, 09:03

Бульвар в Тюмени построит делающий миллиарды в Уфе подрядчик

Бульвар в Тюмени построит делающий миллиарды в Уфе подрядчик

30 января 2025, 09:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Мэрия Тюмени нашла подрядчика для строительства бульвара имени писателя Петра Ершова. Компания выиграла торги, не снизив начальную цену ни на рубль.

Торги по выбору исполнителя работ для тюменского бульвара выиграла ООО Строительная компания «Реалист». Подрядчик согласился выполнить задание мэрии ровно за первоначальную сумму контракта — 220,7 млн рублей. Финансирование проекта будет идти за счет бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Контракт заключен между МКУ „Служба заказчика по благоустройству ЦАО города Тюмени“ и ООО „Строительная компания „Реалист“ по цене в 220,7 млн рублей», — следует из материалов закупки.
Праправнучка известного писателя отдала в Тюмень редкие издания Конька-Горбунка
Узнать подробнее

Компания появилась в 2015 году в Тюмени и уже несколько лет получает крупные контракты на работы по благоустройству в Уфе. Местные СМИ и бизнес подозревают, что владельцы «Реалиста» связаны с руководством Башкирии: строительная компания и глава республики Радий Хабиров прибыли в Башкирию примерно в одно время.

Напомним, в Заречном микрорайоне Тюмени планируется построить бульвар имени Ершова с зонами для отдыха и спорта, арт-объектами в виде морских чудищ и амфитеатром.

Читайте также:
В Тюмени построят дорогу-дублер участка объезднойБастрыкин проверит тюменский ЖК, где четыре года обещают построить школуБез лица и без стратегии: заслуженный строитель отметил, что Тюмень теряет свой облик
#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Строительство#Торги#Подрядчик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика