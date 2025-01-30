Бульвар в Тюмени построит делающий миллиарды в Уфе подрядчик

Компания появилась в 2015 году в Тюмени и уже несколько лет получает крупные контракты на работы по благоустройству в Уфе. Местные СМИ и бизнес подозревают, что владельцы «Реалиста» связаны с руководством Башкирии: строительная компания и глава республики Радий Хабиров прибыли в Башкирию примерно в одно время.