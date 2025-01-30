Бульвар в Тюмени построит делающий миллиарды в Уфе подрядчик

Posted 30 января, 09:01
Published 30 января, 09:01
Modified 30 января, 09:03
Updated 30 января, 09:03
Торги по выбору исполнителя работ для тюменского бульвара выиграла ООО Строительная компания «Реалист». Подрядчик согласился выполнить задание мэрии ровно за первоначальную сумму контракта — 220,7 млн рублей. Финансирование проекта будет идти за счет бюджета в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Контракт заключен между МКУ „Служба заказчика по благоустройству ЦАО города Тюмени“ и ООО „Строительная компания „Реалист“ по цене в 220,7 млн рублей», — следует из материалов закупки.
Компания появилась в 2015 году в Тюмени и уже несколько лет получает крупные контракты на работы по благоустройству в Уфе. Местные СМИ и бизнес подозревают, что владельцы «Реалиста» связаны с руководством Башкирии: строительная компания и глава республики Радий Хабиров прибыли в Башкирию примерно в одно время.
Напомним, в Заречном микрорайоне Тюмени планируется построить бульвар имени Ершова с зонами для отдыха и спорта, арт-объектами в виде морских чудищ и амфитеатром.