Бизнес вложил десятки миллионов в украшение Тюмени к Новому году

Posted 30 января, 04:32
Published 30 января, 04:32
Modified 30 января, 04:34
Updated 30 января, 04:34
Глава города в 2024 году обсуждал с представителями бизнеса, как создать новогоднее настроение у тюменцев и гостей города. В ответ предприниматели вложились в украшения.
«Нам удалось! Бизнес-сообщество Тюмени вложило более 50 млн рублей в новогоднее оформление города и подарки для детей из многодетных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, чьи отцы выполняют свой воинский долг», — рассказал Афанасьев в своем блоге.
Он напомнил, что многие тюменцы в соцсетях отметили, каким красивым был город во время праздников.
Как писал «Наш Город», нарядная ёлка на улице Дзержинского в Тюмени стала лауреатом конкурса «Ёлки России». По всей стране выбирали новогодние деревья, отражающие локальную аутентичность региона.