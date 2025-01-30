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Posted 30 января, 04:32

Published 30 января, 04:32

Modified 30 января, 04:34

Updated 30 января, 04:34

Бизнес вложил десятки миллионов в украшение Тюмени к Новому году

Бизнес вложил десятки миллионов в украшение Тюмени к Новому году

30 января 2025, 04:32
Фото: Телеграм-канал Максима Афанасьева.
Тюменские предприниматели потратили миллионы на новогоднее оформление областной столицы. Мэр Тюмени Максим Афанасьев отметил, что благодаря этому удалось создать праздничное настроение у горожан.

Глава города в 2024 году обсуждал с представителями бизнеса, как создать новогоднее настроение у тюменцев и гостей города. В ответ предприниматели вложились в украшения.

«Нам удалось! Бизнес-сообщество Тюмени вложило более 50 млн рублей в новогоднее оформление города и подарки для детей из многодетных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, чьи отцы выполняют свой воинский долг», — рассказал Афанасьев в своем блоге.
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Он напомнил, что многие тюменцы в соцсетях отметили, каким красивым был город во время праздников.

Как писал «Наш Город», нарядная ёлка на улице Дзержинского в Тюмени стала лауреатом конкурса «Ёлки России». По всей стране выбирали новогодние деревья, отражающие локальную аутентичность региона.

Фото: Телеграм-канал Максима Афанасьева
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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Максим Афанасьев#Городское украшение
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