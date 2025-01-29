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Posted 29 января, 12:20

Published 29 января, 12:20

Modified 29 января, 12:28

Updated 29 января, 12:28

Тюменский ветеран СВО зверски убил жену в свой день рождения

«Звериная любовь»: тюменский ветеран СВО жестоко убил жену в свой день рождения

29 января 2025, 12:20
Фото: 1MI.

Тюменский ветеран СВО зверски убил жену в свой день рождения

Сюжет
Алкоголь
В Тюменской области боец СВО избил свою жену, от полученных травм женщина скончалась. Трагедия произошла в день рождения военнослужащего. Женщина приготовила юбиляру подарок.

Военнослужащий из Тюменской области в свой день рождения жестоко избил свою супругу, которую заподозрил в измене. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, женщина скончалась. Подробности сообщает 72ру.

Жизнь у 41-летней Екатерины из Ялуторовска была наполнена, как радостными моментами, так и тяжелыми утратами. Работала пекарем и поваром в школьной столовой и, по словам её старшего сына Владимира, обладала яркой внешностью: стройная, с густыми черными волосами и пухлыми губами.

Однако её жизнь была далека от идеала. Ещё до встречи с Алексеем она пережила утрату: первый муж, Виктор, был убит, когда Екатерина ждала своего первого ребенка. Позже, отец Владимира, Илья, тоже скончался.

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Встреча с Алексеем 17 лет назад сначала казалась счастьем, завершившимся свадьбой и рождением еще двоих детей. Однако отношения Алексея с её старшими детьми были сложными, он проявлял агрессию, избивал свою супругу, а потом беспомощную отмывал в ванной. Невзирая на просьбы детей расстаться с ним, Екатерина оставалась с мужем. Позже приятельница Екатерины описывала их отношения как «звериную любовь».

Алексей подписал контракт с Минобороны из-за возможных финансовых трудностей, но за два года пребывания в зоне СВО отношения со старшими детьми и супругой у мужчины стали заметно лучше.

6 октября Алексей отмечал свой день рождения дома, приехав в отпуск, Екатерина организовала семейный праздник, заказав торт и пригласив всех близких. Фотография, на которой Алексей задувает свечи на торте, окруженный семьей, кажется, запечатлела момент семейного благополучия. В процессе празднования, Алексею показалось, что Екатерина поцеловалась с одним из гостей, что привело его в ярость.

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Медики констатировали смерть потерпевшей от полученного кровоизлияния в мозг, также зафиксирован удар по голове тупым предметом.

Сейчас Алексей находится в СИЗО и ждет суда. Ему вменяют статью «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

После трагедии Владимир ездил в дом за вещами: нашел там клок маминых волос, окровавленные штаны и бюстгальтер — всё лежало в стиральной машине. 14-летнего Артема и 2-летнюю Машу воспитывает их 18-летняя сестра Людмила и 22-летний Владимир. Старший брат оформил опекунство на себя.

По словам Людмилы, Алексей объясняет сыну свой поступок влиянием алкоголя, но извинения он никому из близких не принес.

Екатерину похоронили в Ялуторовске. Со стороны Алексея были две родственницы, которые принесли венок с лентой «Любимой жене».

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Ранее мы писали, что житель Тюменской области нанес резаную рану брату жены, который попытался за нее заступиться.

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