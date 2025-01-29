«Звериная любовь»: тюменский ветеран СВО жестоко убил жену в свой день рождения

Встреча с Алексеем 17 лет назад сначала казалась счастьем, завершившимся свадьбой и рождением еще двоих детей. Однако отношения Алексея с её старшими детьми были сложными, он проявлял агрессию, избивал свою супругу, а потом беспомощную отмывал в ванной. Невзирая на просьбы детей расстаться с ним, Екатерина оставалась с мужем. Позже приятельница Екатерины описывала их отношения как «звериную любовь».