«Звериная любовь»: тюменский ветеран СВО жестоко убил жену в свой день рождения

Posted 29 января, 12:20
Published 29 января, 12:20
Modified 29 января, 12:28
Updated 29 января, 12:28
Военнослужащий из Тюменской области в свой день рождения жестоко избил свою супругу, которую заподозрил в измене. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, женщина скончалась. Подробности сообщает 72ру.
Жизнь у 41-летней Екатерины из Ялуторовска была наполнена, как радостными моментами, так и тяжелыми утратами. Работала пекарем и поваром в школьной столовой и, по словам её старшего сына Владимира, обладала яркой внешностью: стройная, с густыми черными волосами и пухлыми губами.
Однако её жизнь была далека от идеала. Ещё до встречи с Алексеем она пережила утрату: первый муж, Виктор, был убит, когда Екатерина ждала своего первого ребенка. Позже, отец Владимира, Илья, тоже скончался.
Встреча с Алексеем 17 лет назад сначала казалась счастьем, завершившимся свадьбой и рождением еще двоих детей. Однако отношения Алексея с её старшими детьми были сложными, он проявлял агрессию, избивал свою супругу, а потом беспомощную отмывал в ванной. Невзирая на просьбы детей расстаться с ним, Екатерина оставалась с мужем. Позже приятельница Екатерины описывала их отношения как «звериную любовь».
Алексей подписал контракт с Минобороны из-за возможных финансовых трудностей, но за два года пребывания в зоне СВО отношения со старшими детьми и супругой у мужчины стали заметно лучше.
6 октября Алексей отмечал свой день рождения дома, приехав в отпуск, Екатерина организовала семейный праздник, заказав торт и пригласив всех близких. Фотография, на которой Алексей задувает свечи на торте, окруженный семьей, кажется, запечатлела момент семейного благополучия. В процессе празднования, Алексею показалось, что Екатерина поцеловалась с одним из гостей, что привело его в ярость.
Медики констатировали смерть потерпевшей от полученного кровоизлияния в мозг, также зафиксирован удар по голове тупым предметом.
Сейчас Алексей находится в СИЗО и ждет суда. Ему вменяют статью «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
После трагедии Владимир ездил в дом за вещами: нашел там клок маминых волос, окровавленные штаны и бюстгальтер — всё лежало в стиральной машине. 14-летнего Артема и 2-летнюю Машу воспитывает их 18-летняя сестра Людмила и 22-летний Владимир. Старший брат оформил опекунство на себя.
По словам Людмилы, Алексей объясняет сыну свой поступок влиянием алкоголя, но извинения он никому из близких не принес.
Екатерину похоронили в Ялуторовске. Со стороны Алексея были две родственницы, которые принесли венок с лентой «Любимой жене».
Ранее мы писали, что житель Тюменской области нанес резаную рану брату жены, который попытался за нее заступиться.