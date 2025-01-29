Жители московских ЖК будут больше платить за обслуживание домов

Posted 29 января, 12:22
Published 29 января, 12:22
Modified 29 января, 12:22
Updated 29 января, 12:22
По словам Кошурникова, основная проблема, с которой сталкиваются управляющие компании, заключается в нехватке сотрудников, особенно дворников, охранников и линейных работников, пишет Lenta.RU.
Он также отметил, что доходы курьеров в Москве значительно превышают зарплаты работников ЖКХ. В результате многие люди выбирают более высокооплачиваемые вакансии, что затрудняет конкуренцию в этой области. Около 80% расходов компании составляют выплаты сотрудникам. Например, сантехнику необходимо платить 80 тысяч рублей, тогда как установленный тариф составляет всего 40 тысяч. Управляющая компания не имеет возможности просто так увеличить свои доходы для покрытия этих убытков. Ситуация складывается действительно критическая.
Генеральный директор добавил, что управляющая компания не может повышать тарифы только из-за общего роста цен или пропорционально увеличению затрат. Кошурников подчеркнул, что жильцы могут ознакомиться с новой предложенной ставкой и ожидать голосования собственников. Конечно же, большинство людей негативно воспринимает такие предложения, так как никто не хочет увеличения своих расходов. Тем не менее организация стремится давать максимально полную и прозрачную информацию о том, из чего складывается данная сумма.
Существует несколько вариантов решения проблемы себестоимости: можно увеличить тарифы с согласия собственников и сохранить объем услуг, а в случае неблагоприятного сценария — сократить услуги или прекратить контракт на обслуживание.
Анатолий Кошурников уточнил, что сокращение предоставляемых услуг допускается в рамках жилищного законодательства: например, можно заменить круглосуточного консьержа на дневного или уменьшить количество постов охраны с пяти до трех.
По мнению генерального директора «Смарт Сервис», большинство клиентов — это образованные люди, которые понимают происходящие экономические изменения. Если им представить всю необходимую информацию для понимания текущей ситуации, они готовы рассмотреть аргументы компании.