Жители московских ЖК будут больше платить за обслуживание домов

Генеральный директор добавил, что управляющая компания не может повышать тарифы только из-за общего роста цен или пропорционально увеличению затрат. Кошурников подчеркнул, что жильцы могут ознакомиться с новой предложенной ставкой и ожидать голосования собственников. Конечно же, большинство людей негативно воспринимает такие предложения, так как никто не хочет увеличения своих расходов. Тем не менее организация стремится давать максимально полную и прозрачную информацию о том, из чего складывается данная сумма.