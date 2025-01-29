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Posted 29 января, 10:47

Published 29 января, 10:47

Modified 29 января, 10:57

Updated 29 января, 10:57

Тюменцы жалуются на оставленные наркоманами шприцы в многоэтажках

Вернулись в 90-е. Тюменцы жалуются на оставленные наркоманами шприцы в многоэтажках

29 января 2025, 10:47
Фото: 1MI.

Тюменцы жалуются на оставленные наркоманами шприцы в многоэтажках

Сюжет
Наркотики
Жители Тюмени начали жаловаться на то, что в их домах активизировались наркоманы. Многие думали, что оставленные в подъездах шприцы и кровь — это пережиток 90-х, однако многие находят отголоски того времени в современных жилых комплексах.

Как рассказали жители одного из районов Тюмени порталу URA.RU, на их лестничных площадках регулярно обнаруживаются шприцы, вата, следы крови и другие следы употребления наркотиков. При этом многие жители дома обеспокоены тем, что случайно могут наткнуться и на самих употребляющих, что может привести неизвестно к чему.

При этом даже поймать тех, кто употребляет — тоже не получится, камер в подъездах нет, а приходят наркоманы по ночам или поздно вечером, когда большинство уже спит. Бывают и случаи, когда с дозой приходят утром, пока все на работе.

Чтобы решить проблему, местные жители решили написать заявление в полицию.

«Хотим обратиться в отдел полиции, но при этом понимаем, что и сами должны будем подключиться к поиску нарушителей. Пока думаем, чем сможем помочь силовикам. Может, организуем патрулирование», — отметил один из местных жителей.
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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени мужчина организовал наркопритон прямо у себя дома.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Наркотики#Наркоманы#Наркопреступления
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