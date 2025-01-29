Вернулись в 90-е. Тюменцы жалуются на оставленные наркоманами шприцы в многоэтажках

Posted 29 января, 10:47
Published 29 января, 10:47
Modified 29 января, 10:57
Updated 29 января, 10:57
Как рассказали жители одного из районов Тюмени порталу URA.RU, на их лестничных площадках регулярно обнаруживаются шприцы, вата, следы крови и другие следы употребления наркотиков. При этом многие жители дома обеспокоены тем, что случайно могут наткнуться и на самих употребляющих, что может привести неизвестно к чему.
При этом даже поймать тех, кто употребляет — тоже не получится, камер в подъездах нет, а приходят наркоманы по ночам или поздно вечером, когда большинство уже спит. Бывают и случаи, когда с дозой приходят утром, пока все на работе.
Чтобы решить проблему, местные жители решили написать заявление в полицию.
«Хотим обратиться в отдел полиции, но при этом понимаем, что и сами должны будем подключиться к поиску нарушителей. Пока думаем, чем сможем помочь силовикам. Может, организуем патрулирование», — отметил один из местных жителей.