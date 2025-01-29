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Posted 29 января, 12:15

Published 29 января, 12:15

Modified 29 января, 12:17

Updated 29 января, 12:17

В Тюменской области интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

В Тюменской области интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

29 января 2025, 12:15
Фото: 1MI.
По информации сервиса «Авито Авто», интерес к электрокарам вырос год к году на 9,7%, а предложение осталось на уровне 2023 года. Zeekr стал самым востребованным электрокаром с пробегом.

Согласно данным сервиса, в прошлом году наиболее заметный интерес пользователи платформы «Авито» проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте — Tesla с 18,32%, а на третьем — Nissan с долей 15,22%. Также список самых востребованных вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки.

Среди моделей по заинтересованности пользователей лидирует Zeekr 001 с долей 16,26%. Вторую строку занял Nissan Leaf, получивший 14,72%, третью — Tesla Model 3 с 8,22%. Четвертое место — у Zeekr X, чья доля составила 5,7%. А замыкает пятерку лидеров Tesla Model S с 3,71%.

Также в ТОП-10 вошли Zeekr 009, Tesla Model Y, Zeekr 007, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Х. Лидером по динамике популярности стал Zeekr 009: за год показатель вырос в 3,6 раза.

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