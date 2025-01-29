В Тюменской области интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

Posted 29 января, 12:15
Published 29 января, 12:15
Modified 29 января, 12:17
Updated 29 января, 12:17
Согласно данным сервиса, в прошлом году наиболее заметный интерес пользователи платформы «Авито» проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте — Tesla с 18,32%, а на третьем — Nissan с долей 15,22%. Также список самых востребованных вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки.
Среди моделей по заинтересованности пользователей лидирует Zeekr 001 с долей 16,26%. Вторую строку занял Nissan Leaf, получивший 14,72%, третью — Tesla Model 3 с 8,22%. Четвертое место — у Zeekr X, чья доля составила 5,7%. А замыкает пятерку лидеров Tesla Model S с 3,71%.
Также в ТОП-10 вошли Zeekr 009, Tesla Model Y, Zeekr 007, Volkswagen ID.4 и Tesla Model Х. Лидером по динамике популярности стал Zeekr 009: за год показатель вырос в 3,6 раза.