В Тюменской области интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год

Согласно данным сервиса, в прошлом году наиболее заметный интерес пользователи платформы «Авито» проявляли к автомобилям марки Zeekr, которая получила долю 28,65%. На втором месте — Tesla с 18,32%, а на третьем — Nissan с долей 15,22%. Также список самых востребованных вошли Volkswagen (5,37%) и Avatr (3,23%). В топ-5 по количеству объявлений вошли эти же марки.