nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 15:26

Published 29 января, 15:26

Modified 29 января, 17:55

Updated 29 января, 17:55

Переправа Тобольск — Бекерево пополнится паромами и двумя воздушными подушками

В Тюменской области будет усилена тобольская переправа

29 января 2025, 15:26
Фото: 1MI.

Переправа Тобольск — Бекерево пополнится паромами и двумя воздушными подушками

Глава Тобольска Петр Вагин анонсировал, что к существующей на переправе Тобольск — Бекерево инфраструктуре добавят две пассажирских воздушных подушки и две пары буксиров-паромов.

Переправу Тобольск — Бекерево усилят двумя пассажирскими судами на воздушной подушке «Нептун 23» и двумя парами буксиров-паромов для перевозки как пассажиров, так и транспортных средств. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что усиление станет возможным благодаря поддержке Правительства Тюменской области.

Контракты на строительство уже заключены, ведется строительство, суда планируют запустить в навигацию 2025 года, а паромы — в 2027 году.

Глава Тобольска Петр Вагин посетил омскую компанию ООО «ПКФ Техметторг», где идут строительные работы. Градоначальник отметил опыт и масштаб производства, для работы над проектом производитель задействовал порядка 150 специалистов, в состав которых входят резчики, сварщики и станочники.

«Звериная любовь»: тюменский ветеран СВО жестоко убил жену в свой день рождения
Узнать подробнее

Ранее мы писали, что тоболяки пользуются официально закрытой для транспорта ледовой переправой «Тобольск — Бекерева». Отмечается, что таким образом они рискуют своими жизнями.

Читайте также:
«Люди боятся»: старые тюменские дома переведут с газа на электроплитыНе выпускать их на улицы! Тюменцы требуют пересмотреть условия отлова собак«Краденные шубы и украшения»: цыгане-гастролеры попались на отпечатках на метле
#Ксения Мальчева#Общество#Транспорт#Тюменская область#Тобольск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика