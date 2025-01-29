В Тюменской области будет усилена тобольская переправа

Posted 29 января, 15:26
Published 29 января, 15:26
Modified 29 января, 17:55
Updated 29 января, 17:55
Переправу Тобольск — Бекерево усилят двумя пассажирскими судами на воздушной подушке «Нептун 23» и двумя парами буксиров-паромов для перевозки как пассажиров, так и транспортных средств. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.
Уточняется, что усиление станет возможным благодаря поддержке Правительства Тюменской области.
Контракты на строительство уже заключены, ведется строительство, суда планируют запустить в навигацию 2025 года, а паромы — в 2027 году.
Глава Тобольска Петр Вагин посетил омскую компанию ООО «ПКФ Техметторг», где идут строительные работы. Градоначальник отметил опыт и масштаб производства, для работы над проектом производитель задействовал порядка 150 специалистов, в состав которых входят резчики, сварщики и станочники.
Ранее мы писали, что тоболяки пользуются официально закрытой для транспорта ледовой переправой «Тобольск — Бекерева». Отмечается, что таким образом они рискуют своими жизнями.