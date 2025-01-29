В Тюменской области будет усилена тобольская переправа

Переправу Тобольск — Бекерево усилят двумя пассажирскими судами на воздушной подушке «Нептун 23» и двумя парами буксиров-паромов для перевозки как пассажиров, так и транспортных средств. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.