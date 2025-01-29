В Тюмени отправлены под домашний арест менеджеры крупного предприятия

В материалах дела указано, что директор одной тюменской компании лично передавал заместителю директора по персоналу и общим вопросам одного из крупных предприятий региона часть взятки в размере 2 000 000 рублей. Уточняется, что всего общая сумма взятки составляла 3 500 000 рублей.