В Тюмени отправлены под домашний арест менеджеры крупного предприятия

Posted 29 января, 15:55
Published 29 января, 15:55
Modified 29 января, 15:58
Updated 29 января, 15:58
За взятку в особо крупном размере отправлены под домашний арест три топ-менеджера тюменской компании по производству изделий из дерева. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
В материалах дела указано, что директор одной тюменской компании лично передавал заместителю директора по персоналу и общим вопросам одного из крупных предприятий региона часть взятки в размере 2 000 000 рублей. Уточняется, что всего общая сумма взятки составляла 3 500 000 рублей.
Благодаря полученной сумме, заместители директора по производству и персоналу совместно с главным инженером осуществляли содействие взяткодателю не только беспрепятственное заключение договоров, но и обеспечивали выигрыши в торгах. Объектом торговли была закупка деревянных поддонов.
Фигуранты отправлены под домашний арест до 26 марта 2025 года.
В конце 2024 годы мы писали, какие знаменитые тюменцы встретят Новый год за решеткой. Среди них бизнесмены, директора крупных компаний и заместитель губернатора Тюменской области.