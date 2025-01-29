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Posted 29 января, 15:55

Published 29 января, 15:55

Modified 29 января, 15:58

Updated 29 января, 15:58

В Тюмени отправлены под домашний арест менеджеры крупного предприятия

В Тюмени отправлены под домашний арест менеджеры крупного предприятия

29 января 2025, 15:55
Фото: 1MI.
В Тюмени отправлены под домашний арест три топ-менеджера за взяточничество в особо крупном размере. Объектом торговли была закупка деревянных поддонов.

За взятку в особо крупном размере отправлены под домашний арест три топ-менеджера тюменской компании по производству изделий из дерева. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

В материалах дела указано, что директор одной тюменской компании лично передавал заместителю директора по персоналу и общим вопросам одного из крупных предприятий региона часть взятки в размере 2 000 000 рублей. Уточняется, что всего общая сумма взятки составляла 3 500 000 рублей.

Благодаря полученной сумме, заместители директора по производству и персоналу совместно с главным инженером осуществляли содействие взяткодателю не только беспрепятственное заключение договоров, но и обеспечивали выигрыши в торгах. Объектом торговли была закупка деревянных поддонов.

Фигуранты отправлены под домашний арест до 26 марта 2025 года.

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В конце 2024 годы мы писали, какие знаменитые тюменцы встретят Новый год за решеткой. Среди них бизнесмены, директора крупных компаний и заместитель губернатора Тюменской области.

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