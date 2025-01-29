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Posted 29 января, 08:26

Published 29 января, 08:26

Modified 29 января, 08:28

Updated 29 января, 08:28

В гости с подарком: пассажир тюменского авиарейса украл на борту спасжилет

В гости с подарком: пассажир тюменского авиарейса украл на борту спасжилет

29 января 2025, 08:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Рощино аэропорт
Экипаж прилетевшего из Салехарда в Тюмень самолета недосчитался спасательного жилета. Оказалось, его украл один из пассажиров, путешествовавший вместе с семьей.

ЧП случилось 17 января на рейсе, которым мужчина прилетел в гости к другу. Видимо, инструкция бортпроводников о действиях в случае ЧП так впечатлила мужчину, что он действительно нащупал и вытащил из-под своего кресла жилет. Но не вернул на место, а запихнул в рюкзак и так вынес с борта самолета.

После прилета в зоне выдачи багажа тюменского аэропорта мужчина увидел сотрудников полиции и испугался. Он избавился от краденой вещи — положил жилет под стойку регистрации пассажиров. После этого спокойно получил багаж и пошел на выход.

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Но попал на камеры. Когда авиакомпания сообщила в дежурную часть о пропаже инвентаря, записи просмотрели и быстро нашли подозреваемого. Так 40-летний водитель из Салехарда стал фигурантом уголовного дела о краже. Причиненный кражей жилета ущерб авиакомпания оценила в 6 000 рублей. Мужчина ранее был судим, но на время расследования его отпустили под обязательство о явке.

Напомним, 33-летний таксист украл у пассажира коробку с 10 пирогами. Так он отплатил пассажиру, который передумал ехать, но привлек водителя к разгрузке грузовика с товаром.

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