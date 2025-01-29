В гости с подарком: пассажир тюменского авиарейса украл на борту спасжилет

ЧП случилось 17 января на рейсе, которым мужчина прилетел в гости к другу. Видимо, инструкция бортпроводников о действиях в случае ЧП так впечатлила мужчину, что он действительно нащупал и вытащил из-под своего кресла жилет. Но не вернул на место, а запихнул в рюкзак и так вынес с борта самолета.