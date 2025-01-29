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Posted 29 января, 08:52

Published 29 января, 08:52

Modified 29 января, 08:54

Updated 29 января, 08:54

Умерла самая пожилая невеста Тюменской области

Умерла самая пожилая невеста Тюменской области

29 января 2025, 08:52
Фото: 1MI.
Искавшая спутника жизни тюменка умерла в возрасте 95 лет. Женщина была уверена, что найти семейное счастье можно в любом возрасте.

Раиса Степановна Шпартеева последние годы провела в Ярковском доме социального обслуживания. Она умерла 17 декабря 2024 года по естественным причинам. Раису Степановну похоронили там же, в Ярково, на сельском кладбище, пишет 72.RU.

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Раиса Степановна в 2021 году еще в возрасте 92 лет вышла замуж за 71-летнего Геннадия Вахрушева. Их свадьбу обсуждали по всей России. Но счастье новобрачных было недолгим: не прожив вместе с мужем и года, пенсионерка потребовала развода. Причиной стал разлад на бытовой почве.

Напомним, в Тюменской области пятый месяц не могут найти пропавшего 62-летнего мужчину. Он жил в Ишиме и пропал в сентябре 2024 года.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Пенсионеры
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