Умерла самая пожилая невеста Тюменской области

Posted 29 января, 08:52
Published 29 января, 08:52
Modified 29 января, 08:54
Updated 29 января, 08:54
Раиса Степановна Шпартеева последние годы провела в Ярковском доме социального обслуживания. Она умерла 17 декабря 2024 года по естественным причинам. Раису Степановну похоронили там же, в Ярково, на сельском кладбище, пишет 72.RU.
Раиса Степановна в 2021 году еще в возрасте 92 лет вышла замуж за 71-летнего Геннадия Вахрушева. Их свадьбу обсуждали по всей России. Но счастье новобрачных было недолгим: не прожив вместе с мужем и года, пенсионерка потребовала развода. Причиной стал разлад на бытовой почве.
Напомним, в Тюменской области пятый месяц не могут найти пропавшего 62-летнего мужчину. Он жил в Ишиме и пропал в сентябре 2024 года.