Умерла самая пожилая невеста Тюменской области

Раиса Степановна в 2021 году еще в возрасте 92 лет вышла замуж за 71-летнего Геннадия Вахрушева. Их свадьбу обсуждали по всей России. Но счастье новобрачных было недолгим: не прожив вместе с мужем и года, пенсионерка потребовала развода. Причиной стал разлад на бытовой почве.