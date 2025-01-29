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Posted 29 января, 10:00

Published 29 января, 10:00

Modified 29 января, 12:29

Updated 29 января, 12:29

Предприятие СИБУРа сожгли украинские дроны

Удар по тюменской экономике: завод СИБУР атаковали украинские дроны

29 января 2025, 10:00
Фото: 1MI.

Предприятие СИБУРа сожгли украинские дроны

Крупный пожар случился на нефтехимическом заводе СИБУРа в Кстове. В компании подтвердили, что возгорание началось после атаки беспилотника.

Дроны ударили по предприятию в Нижегородской области ранним утром 29 января. Аппараты удалось сбить, но обломки упали на территории завода «СИБУР-Кстово» и вызвали пожар. О падении сбитых беспилотников сообщили региональные власти. В компании подтвердили, что атака стала причиной пожара.

«На территории предприятия „СИБУР-Кстово“ упали обломки БПЛА, что вызвало возгорание. На месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние», — говорится в сообщении предприятия.
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Компания СИБУР владеет заводом «Запсибнефтехим» в Тобольске и является крупнейшим предприятием в Тюменской области. Пока не уточняется, как ЧП на нижегородском заводе отразится на работе всей компании. СИБУР — активный участник множества проектов в Тюменской области, среди которых и образовательные программы, а также один из крупных плательщиков налогов в региональный бюджет.

Главные акционеры компании СИБУР Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко ранее вошли в рейтинг самых богатых людей планеты. В мировом топ-500 самых богатых людей они заняли 80-ю и 249-ю строчку.

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