Удар по тюменской экономике: завод СИБУР атаковали украинские дроны

Posted 29 января, 10:00
Published 29 января, 10:00
Modified 29 января, 12:29
Updated 29 января, 12:29
Дроны ударили по предприятию в Нижегородской области ранним утром 29 января. Аппараты удалось сбить, но обломки упали на территории завода «СИБУР-Кстово» и вызвали пожар. О падении сбитых беспилотников сообщили региональные власти. В компании подтвердили, что атака стала причиной пожара.
«На территории предприятия „СИБУР-Кстово“ упали обломки БПЛА, что вызвало возгорание. На месте работают пожарные МЧС России. Пострадавших нет, персонал перемещен на безопасное расстояние», — говорится в сообщении предприятия.
Компания СИБУР владеет заводом «Запсибнефтехим» в Тобольске и является крупнейшим предприятием в Тюменской области. Пока не уточняется, как ЧП на нижегородском заводе отразится на работе всей компании. СИБУР — активный участник множества проектов в Тюменской области, среди которых и образовательные программы, а также один из крупных плательщиков налогов в региональный бюджет.
Главные акционеры компании СИБУР Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко ранее вошли в рейтинг самых богатых людей планеты. В мировом топ-500 самых богатых людей они заняли 80-ю и 249-ю строчку.