Удар по тюменской экономике: завод СИБУР атаковали украинские дроны

Компания СИБУР владеет заводом «Запсибнефтехим» в Тобольске и является крупнейшим предприятием в Тюменской области. Пока не уточняется, как ЧП на нижегородском заводе отразится на работе всей компании. СИБУР — активный участник множества проектов в Тюменской области, среди которых и образовательные программы, а также один из крупных плательщиков налогов в региональный бюджет.