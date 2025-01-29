Тюменцы застряли в 10-балльных пробках после снегопада

Posted 29 января, 04:19
Published 29 января, 04:19
Modified 29 января, 04:31
Updated 29 января, 04:31
Движение парализовано на улице Мельникайте от улицы Прокопия Артамонова до улицы Республики, и в обратную сторону от улицы Котовского до Республики. На Республике придется постоять на отрезке от улицы Перфенова до Мельникайте.
Пробка на Федюнинского растянулась от Пермякова до пересечения с Червишевским трактом. Затор на участке около ТРЦ «Кристалл», развязки с ул. 30 лет Победы протянулся на 2,5 км. Улица Пермякова практически стоит от моста до улицы 50 лет Октября.
Затруднено движение на Московском тракте, на улицах Закалужской, Трактовой, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Республики и Профсоюзной. Парализовано движение и на Старом Тобольском тракте.
На перекрестке улиц профсоюзная и Осипенко заторы тянутся во всех направлениях. На Трактовой большая пробка в направлении центра, а на улице Мориса Тереза — около съезда с моста, причем, в обоих направлениях.
Интенсивность заторов составила до 10 баллов, но на момент публикации новости ситуация немного улучшилась, и пробки оцениваются на восемь баллов.
Поздним вечером тюменская мэрия опубликовала на своей странице в соцсети видео того, как колонны специальной техники уходят на разные районы города для уборки снега.
«Наш Город» сообщал, что 29 января ожидается изморозь, снег и ветер скоростью 4-9 м/с. При этом, погода в начале февраля в Тюмени ожидается теплее обычного. Температура воздуха превысит климатическую норму на 13 градусов.