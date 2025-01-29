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Posted 29 января, 04:19

Published 29 января, 04:19

Modified 29 января, 04:31

Updated 29 января, 04:31

Тюменцы застряли в 10-балльных пробках после снегопада

Тюменцы застряли в 10-балльных пробках после снегопада

29 января 2025, 04:19
Фото: 1MI.
Движение в Тюмени затруднено после ночного снегопада. На некоторых участках автомобили практически не движутся.

Движение парализовано на улице Мельникайте от улицы Прокопия Артамонова до улицы Республики, и в обратную сторону от улицы Котовского до Республики. На Республике придется постоять на отрезке от улицы Перфенова до Мельникайте.

Пробка на Федюнинского растянулась от Пермякова до пересечения с Червишевским трактом. Затор на участке около ТРЦ «Кристалл», развязки с ул. 30 лет Победы протянулся на 2,5 км. Улица Пермякова практически стоит от моста до улицы 50 лет Октября.

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Затруднено движение на Московском тракте, на улицах Закалужской, Трактовой, Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, Республики и Профсоюзной. Парализовано движение и на Старом Тобольском тракте.

На перекрестке улиц профсоюзная и Осипенко заторы тянутся во всех направлениях. На Трактовой большая пробка в направлении центра, а на улице Мориса Тереза — около съезда с моста, причем, в обоих направлениях.

Фото: 2ГИС

Интенсивность заторов составила до 10 баллов, но на момент публикации новости ситуация немного улучшилась, и пробки оцениваются на восемь баллов.

Поздним вечером тюменская мэрия опубликовала на своей странице в соцсети видео того, как колонны специальной техники уходят на разные районы города для уборки снега.

«Наш Город» сообщал, что 29 января ожидается изморозь, снег и ветер скоростью 4-9 м/с. При этом, погода в начале февраля в Тюмени ожидается теплее обычного. Температура воздуха превысит климатическую норму на 13 градусов.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Пробки
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