Тюменцы застряли в 10-балльных пробках после снегопада

Пробка на Федюнинского растянулась от Пермякова до пересечения с Червишевским трактом. Затор на участке около ТРЦ «Кристалл», развязки с ул. 30 лет Победы протянулся на 2,5 км. Улица Пермякова практически стоит от моста до улицы 50 лет Октября.