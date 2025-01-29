Тюменцы требуют ловить собак по-другому, а боец СВО жестоко убил жену в день рождения

Недавний инцидент с собаками, которые встали у порога здания правительства региона, наглядно показал, что борьба с бродячими собаками в городе пока ведется не особо эффективно. Это несмотря на то, что администрация постоянно отчитывается об отлове животных, 2-3 тысячи бездомных собак и кошек ловят в городе каждый год. Однако и этого оказывается недостаточно, ведь по оценкам зоозащитников, в регионе находится около 10 тысяч безнадзорных животных.