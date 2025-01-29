nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 13:19

Published 29 января, 13:19

Modified 29 января, 13:22

Updated 29 января, 13:22

Тюменцы требуют ловить собак по-другому, а боец СВО жестоко убил жену в день рождения

Тюменцы требуют ловить собак по-другому, а боец СВО жестоко убил жену в день рождения

29 января 2025, 13:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги
В Тюмени все чаще происходят нападения бездомных собак на людей, из-за чего люди хотят, чтобы регламент по отлову был пересмотрен, вплоть до запрета на то, чтобы выпускать животных на улицы. А дороги Тюмени были признаны одними из лучших в стране.

Не отпускайте собак!

Недавний инцидент с собаками, которые встали у порога здания правительства региона, наглядно показал, что борьба с бродячими собаками в городе пока ведется не особо эффективно. Это несмотря на то, что администрация постоянно отчитывается об отлове животных, 2-3 тысячи бездомных собак и кошек ловят в городе каждый год. Однако и этого оказывается недостаточно, ведь по оценкам зоозащитников, в регионе находится около 10 тысяч безнадзорных животных.

И они все чаще нападают на людей. Кусают, агрессируют и мешают жить. Из-за чего люди и требуют пересмотр отлова животных. Жители региона требуют не выпускать собак на улицы и даже усыплять, а волонтеры — наоборот, просят проводить просветительские компании с людьми.

Не выпускать их на улицы! Тюменцы требуют пересмотреть условия отлова собак
Узнать подробнее

Расправился в свой же праздник

Жуткое убийство произошло в Ялуторовске, супруг, ветеран СВО, расправился со своей женой, в свой же день рождения. Причиной стала ревность. Мужчина, собравший большое торжество, заметил, как его жена случайно коснулась щеки одного из гостей. Муж сразу решил, что они любовники, пришел в ярость и начал забивать женщину голыми руками, а затем добил ее ударом по голове.

Сейчас мужчина ждет суда. Грозить ему может минимум 10 лет лишения свободы.

«Звериная любовь»: тюменский ветеран СВО жестоко убил жену в свой день рождения
Узнать подробнее

Подозрительная помощь

Тюменское правительство поймали на махинациях. Связаны они с покупкой гуманитарной помощи для бойцов СВО. Как сообщают инсайдеры. Субсидия почти в миллиард была выделена на закупку всего необходимого, и, согласно закону, все должно было закупаться на конкурсной основе. Однако, власти региона решили выкупить все у конкретных поставщиков, нарушая антимонопольное законодательство.

Юристы при этом уверены, что механизм выделения субсидии использовали, чтобы срочно оказать помощь определенной категории граждан в данном случае — мобилизованным тюменцам. Юрист уверен, что используемый обвинением закон неприменим в данной ситуации.

Тюменских чиновников обвинили в незаконных тратах на нужды СВО
Узнать подробнее

Работать тут хотят все!

Названы самые востребованные вакансии и направления в Тюмени. Как рассказали аналитики одного из кадровых сервисов, жители региона решили сменить профессию с наступлением нового года в количестве более чем 50 тысяч человек. Чаще всего переобучение или курсы повышения квалификации касались таких направлений как администраторы, водители и менеджеры по продажам. На этих специальностях хотели работать больше половины соискателей региона.

Названы самые востребованные специальности января в Тюменской области
Узнать подробнее

Гладкая и шелковистая

Дороги в Тюмени признаны одними из самых лучших в стране. Ими довольны минимум 70% опрошенных жителей региона. Об этом сообщает ВЦИОМ. В среднем же, самыми хорошими дорогами могут похвастаться Чечня, Севастополь и Белгородская область. Тюмень идет прямо за ними.

Гладкие, как шелк. Тюменские дороги признаны одними из самых качественных в России
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменскую школу эвакуировали из-за угроз, а их охранникам выдадут огнестрел и бронюВ Тюмени появились взрывоопасные айфоны, а в одну из школ поступали страшные угрозыВ Тюмень пришли настоящие морозы, а чиновница нахамила местным жителям в чате
#Александр Смирнов#Итоги дня#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика