Тюменцы требуют ловить собак по-другому, а боец СВО жестоко убил жену в день рождения

Posted 29 января, 13:19
Published 29 января, 13:19
Modified 29 января, 13:22
Updated 29 января, 13:22
Недавний инцидент с собаками, которые встали у порога здания правительства региона, наглядно показал, что борьба с бродячими собаками в городе пока ведется не особо эффективно. Это несмотря на то, что администрация постоянно отчитывается об отлове животных, 2-3 тысячи бездомных собак и кошек ловят в городе каждый год. Однако и этого оказывается недостаточно, ведь по оценкам зоозащитников, в регионе находится около 10 тысяч безнадзорных животных.
И они все чаще нападают на людей. Кусают, агрессируют и мешают жить. Из-за чего люди и требуют пересмотр отлова животных. Жители региона требуют не выпускать собак на улицы и даже усыплять, а волонтеры — наоборот, просят проводить просветительские компании с людьми.
Жуткое убийство произошло в Ялуторовске, супруг, ветеран СВО, расправился со своей женой, в свой же день рождения. Причиной стала ревность. Мужчина, собравший большое торжество, заметил, как его жена случайно коснулась щеки одного из гостей. Муж сразу решил, что они любовники, пришел в ярость и начал забивать женщину голыми руками, а затем добил ее ударом по голове.
Сейчас мужчина ждет суда. Грозить ему может минимум 10 лет лишения свободы.
Тюменское правительство поймали на махинациях. Связаны они с покупкой гуманитарной помощи для бойцов СВО. Как сообщают инсайдеры. Субсидия почти в миллиард была выделена на закупку всего необходимого, и, согласно закону, все должно было закупаться на конкурсной основе. Однако, власти региона решили выкупить все у конкретных поставщиков, нарушая антимонопольное законодательство.
Юристы при этом уверены, что механизм выделения субсидии использовали, чтобы срочно оказать помощь определенной категории граждан в данном случае — мобилизованным тюменцам. Юрист уверен, что используемый обвинением закон неприменим в данной ситуации.
Названы самые востребованные вакансии и направления в Тюмени. Как рассказали аналитики одного из кадровых сервисов, жители региона решили сменить профессию с наступлением нового года в количестве более чем 50 тысяч человек. Чаще всего переобучение или курсы повышения квалификации касались таких направлений как администраторы, водители и менеджеры по продажам. На этих специальностях хотели работать больше половины соискателей региона.
Дороги в Тюмени признаны одними из самых лучших в стране. Ими довольны минимум 70% опрошенных жителей региона. Об этом сообщает ВЦИОМ. В среднем же, самыми хорошими дорогами могут похвастаться Чечня, Севастополь и Белгородская область. Тюмень идет прямо за ними.