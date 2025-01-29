Тюменскую область атакует опасный свиной грипп

Posted 29 января, 16:27
Published 29 января, 16:27
Modified 29 января, 17:56
Updated 29 января, 17:56
Роспотребнадзор предупредил, что в Тюменской области отмечается заболеваемость разными видами гриппа. Об этом сообщила региональная пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что на период 2024–2025 года эпидемического сезона на территории региона сейчас циркулируют два типа вируса гриппа: свиной грипп (H1N1) и грипп типа B. Уточняется, что ситуация с ОРВИ и гриппом при этом стабильная.
Специалисты рекомендуют тюменцам избегать мест большого скопления людей, соблюдать гигиену, ограничивать контакты с больными и употреблять продукты, богатые витамином С.
Также в соседней Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре зарегистрировали случаи заболеваний метапневмовирусом.