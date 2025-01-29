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Posted 29 января, 16:27

Published 29 января, 16:27

Modified 29 января, 17:56

Updated 29 января, 17:56

Тюменскую область атакует опасный свиной грипп

Тюменскую область атакует опасный свиной грипп

29 января 2025, 16:27
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменцев предупредили, что на территории региона отмечаются случаи заболевания свиным гриппом и гриппом группы В.

Роспотребнадзор предупредил, что в Тюменской области отмечается заболеваемость разными видами гриппа. Об этом сообщила региональная пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что на период 2024–2025 года эпидемического сезона на территории региона сейчас циркулируют два типа вируса гриппа: свиной грипп (H1N1) и грипп типа B. Уточняется, что ситуация с ОРВИ и гриппом при этом стабильная.

Специалисты рекомендуют тюменцам избегать мест большого скопления людей, соблюдать гигиену, ограничивать контакты с больными и употреблять продукты, богатые витамином С.

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Также в соседней Томской области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре зарегистрировали случаи заболеваний метапневмовирусом.

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#Ксения Мальчева#Общество#Тюмень#Тюменская область
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