Тюменскую область атакует опасный свиной грипп

В ведомстве отметили, что на период 2024–2025 года эпидемического сезона на территории региона сейчас циркулируют два типа вируса гриппа: свиной грипп (H1N1) и грипп типа B. Уточняется, что ситуация с ОРВИ и гриппом при этом стабильная.