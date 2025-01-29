Тюменский врач рассказала, как уберечь ребенка от наркомании

Posted 29 января, 13:26
Published 29 января, 13:26
Modified 29 января, 13:28
Updated 29 января, 13:28
Рано или поздно в любой семье родители начинают задумываться о том, как уберечь ребенка от негативного влияния общества, в том числе и от употребления наркотиков. В современном мире страхи и беспокойства родителей вполне объяснимы.
Психиатр-нарколог областной больницы №11 р. п. Голышманово Юлия Рычкова поделилась с «Нашим городом» основными советами по защите детей от наркотиков.
«Семья — это основа, на которой строится будущее малыша. В этом окружении закладываются принципы здорового существования и формируется отношение к зависимостям. Профилактическая работа по борьбе с наркоманией начинается в семье, и в этом процессе ключевую роль играют родители», — отмечает эксперт.
Со слов Юлии Сергеевны, личный пример важнее любых слов: дети учатся на поведении взрослых. Трезвый стиль жизни родителей служит самым убедительным аргументом против наркотиков.
Также врач выделяет еще один аспект, который строится на доверии и открытости в общении. Нужно создать атмосферу доверия, чтобы ребенок мог делиться своими переживаниями.
Уважение и поддержка, а не наказания: если ребенок ошибся, помогите ему понять ситуацию и найти верное решение.
Если заметите тревожные симптомы, действуйте спокойно: поговорите с ребенком, обратитесь к специалисту и избегайте упреков.
Признаками употребления наркотиков могут говорить снижение успеваемости, потеря интереса к учебе или хобби, нарушения сна и приема пищи (чрезмерная сонливость или бессонница или отсутствие аппетита или постоянный голод), резкие перепады настроения, пропажа ценных вещей и денег из дома и другие.
«Профилактика наркомании — это постоянный процесс, который требует внимания и заботы», — подчеркивает специалист.
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