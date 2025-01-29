nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 13:26

Published 29 января, 13:26

Modified 29 января, 13:28

Updated 29 января, 13:28

Тюменский врач рассказала, как уберечь ребенка от наркомании

Тюменский врач рассказала, как уберечь ребенка от наркомании

29 января 2025, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.
В рамках проведения Недели профилактики употребления наркотических средств Минздрава РФ тюменским родителям рассказали, как предотвратить употребление запрещенных веществ их ребенком. Любые изменения в поведении должны насторожить взрослых.

Рано или поздно в любой семье родители начинают задумываться о том, как уберечь ребенка от негативного влияния общества, в том числе и от употребления наркотиков. В современном мире страхи и беспокойства родителей вполне объяснимы.

Психиатр-нарколог областной больницы №11 р. п. Голышманово Юлия Рычкова поделилась с «Нашим городом» основными советами по защите детей от наркотиков.

«Семья — это основа, на которой строится будущее малыша. В этом окружении закладываются принципы здорового существования и формируется отношение к зависимостям. Профилактическая работа по борьбе с наркоманией начинается в семье, и в этом процессе ключевую роль играют родители», — отмечает эксперт.

Со слов Юлии Сергеевны, личный пример важнее любых слов: дети учатся на поведении взрослых. Трезвый стиль жизни родителей служит самым убедительным аргументом против наркотиков.

Также врач выделяет еще один аспект, который строится на доверии и открытости в общении. Нужно создать атмосферу доверия, чтобы ребенок мог делиться своими переживаниями.

Гладкие, как шелк. Тюменские дороги признаны одними из самых качественных в России
Узнать подробнее

Уважение и поддержка, а не наказания: если ребенок ошибся, помогите ему понять ситуацию и найти верное решение.

Если заметите тревожные симптомы, действуйте спокойно: поговорите с ребенком, обратитесь к специалисту и избегайте упреков.

Признаками употребления наркотиков могут говорить снижение успеваемости, потеря интереса к учебе или хобби, нарушения сна и приема пищи (чрезмерная сонливость или бессонница или отсутствие аппетита или постоянный голод), резкие перепады настроения, пропажа ценных вещей и денег из дома и другие.

«Профилактика наркомании — это постоянный процесс, который требует внимания и заботы», — подчеркивает специалист.
«Звериная любовь»: тюменский ветеран СВО жестоко убил жену в свой день рождения
Узнать подробнее

Кстати, ранее мы писали, что из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ на дистанционное обучение перевели более 260 учащихся.

Читайте также:
Тюменцы просят не выпускать собак на улицы после отловаТюменских чиновников обвинили в незаконных тратах на нужды СВО Тюменских чиновников обвинили в незаконных тратах на нужды СВОПерепады в десятки градусов! Тюменцев вновь ждут температурные качели
#Ксения Мальчева#Общество#Тюменская область#Профилактика#Наркомания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика