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Posted 29 января, 17:00

Published 29 января, 17:00

Modified 29 января, 17:55

Updated 29 января, 17:55

Тюменским врачам пришлось спасать пациента с крайней степенью ожирения

Тюменским врачам пришлось спасать пациента с крайней степенью ожирения

29 января 2025, 17:00
Фото: Депздрав Тюменской области.
В Тюменской области врачам удалось спасти жизнь мужчине, который страдает от избыточного лишнего веса. Мужчина не мог самостоятельно дышать.

В Тюменской области бригада скорой помощи из центра медицины катастроф экстренно выехала к 47-летнему жителю села Аромашево, который обратился к медикам с жалобами на тошноту, слабость и рвоту с кровью. Подробности передает региональная пресс-служба департамента здравоохранения.

Ситуация осложнялась тем, что пациент страдает крайней степенью ожирения. Операцию на желудке Виталия провел тюменский хирург, онколог, колопроктолог, заведующий отделением гнойной хирургии Областной клинической больницы №1 Сергей Липовой. После 2,5 часовой операции пациенту требовалась высокотехнологичная реанимация, так как из-за ожирения он не мог самостоятельно дышать.

Реабилитационные мероприятия включали в себя антибактериальную и противовоспалительную терапию, респираторную помощь на аппарате ИВЛ и специальное комбинированное питание. Благодаря усилиям врачей, через 10 дней Виталий смог дышать самостоятельно.

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В последнее время общество стало менять свое отношение к бодипозитиву, предпочитая бороться с лишним весом. Примерами служат российские знаменитости, которые худеют на несколько десятков килограмм.

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#Ксения Мальчева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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