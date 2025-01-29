Тюменским врачам пришлось спасать пациента с крайней степенью ожирения

Posted 29 января, 17:00
Published 29 января, 17:00
Modified 29 января, 17:55
Updated 29 января, 17:55
В Тюменской области бригада скорой помощи из центра медицины катастроф экстренно выехала к 47-летнему жителю села Аромашево, который обратился к медикам с жалобами на тошноту, слабость и рвоту с кровью. Подробности передает региональная пресс-служба департамента здравоохранения.
Ситуация осложнялась тем, что пациент страдает крайней степенью ожирения. Операцию на желудке Виталия провел тюменский хирург, онколог, колопроктолог, заведующий отделением гнойной хирургии Областной клинической больницы №1 Сергей Липовой. После 2,5 часовой операции пациенту требовалась высокотехнологичная реанимация, так как из-за ожирения он не мог самостоятельно дышать.
Реабилитационные мероприятия включали в себя антибактериальную и противовоспалительную терапию, респираторную помощь на аппарате ИВЛ и специальное комбинированное питание. Благодаря усилиям врачей, через 10 дней Виталий смог дышать самостоятельно.
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