Тюменским врачам пришлось спасать пациента с крайней степенью ожирения

В Тюменской области бригада скорой помощи из центра медицины катастроф экстренно выехала к 47-летнему жителю села Аромашево, который обратился к медикам с жалобами на тошноту, слабость и рвоту с кровью. Подробности передает региональная пресс-служба департамента здравоохранения.