Тюменская семья отсудила 100 000 за сломанную в детском саду руку дочери

Posted 29 января, 06:18
Published 29 января, 06:18
Modified 29 января, 06:22
Updated 29 января, 06:22
ЧП случилось в июле 2024 года. Девочка играла на подвесных платформах детского комплекса и упала. Прибывшие медики диагностировали перелом руки, в садик вызвали маму. Представитель детсада настаивал, что спортивный комплекс сертифицирован, воспитатель была рядом и сделала все, чтобы помочь ребенку.
Не найдя понимания у руководство детского сада, мать пострадавшей пошла в прокуратуру. Ведомство от ее имени подало в суд иск на 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
«Суд удовлетворил иск и вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Субсидиарным ответчиком по иску стал департамент имущественных отношений администрации Тобольска. Если у детского садика не хватит денег, чтобы выплатить всю сумму, ее взыщут с департамента.
Ранее прокуратура организовала проверку инцидента в гимназии № 83 города Тюмени. Там школьник врезался в стеклянную дверь, ведущую с лестницы на этаж, и получил серьезную травму.