nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 06:18

Published 29 января, 06:18

Modified 29 января, 06:22

Updated 29 января, 06:22

Тюменская семья отсудила 100 000 за сломанную в детском саду руку дочери

Тюменская семья отсудила 100 000 за сломанную в детском саду руку дочери

29 января 2025, 06:18
Фото: 1MI.
Жительница Тобольска потребовала от детского сада компенсировать страдания дочери из-за перелома руки во время прогулки. Детское учреждение отказалось признавать свою вину в инциденте.

ЧП случилось в июле 2024 года. Девочка играла на подвесных платформах детского комплекса и упала. Прибывшие медики диагностировали перелом руки, в садик вызвали маму. Представитель детсада настаивал, что спортивный комплекс сертифицирован, воспитатель была рядом и сделала все, чтобы помочь ребенку.

В Тюмени девочка повредила позвоночник, упав на обледеневшем крыльце
Узнать подробнее

Не найдя понимания у руководство детского сада, мать пострадавшей пошла в прокуратуру. Ведомство от ее имени подало в суд иск на 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Суд удовлетворил иск и вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей», — пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Мечтавший стал врачом мальчик из Тюмени слепнет после побоев в школе
Узнать подробнее

Субсидиарным ответчиком по иску стал департамент имущественных отношений администрации Тобольска. Если у детского садика не хватит денег, чтобы выплатить всю сумму, ее взыщут с департамента.

Ранее прокуратура организовала проверку инцидента в гимназии № 83 города Тюмени. Там школьник врезался в стеклянную дверь, ведущую с лестницы на этаж, и получил серьезную травму.

#Марина Коржина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика