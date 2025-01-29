Тюменская семья отсудила 100 000 за сломанную в детском саду руку дочери

ЧП случилось в июле 2024 года. Девочка играла на подвесных платформах детского комплекса и упала. Прибывшие медики диагностировали перелом руки, в садик вызвали маму. Представитель детсада настаивал, что спортивный комплекс сертифицирован, воспитатель была рядом и сделала все, чтобы помочь ребенку.