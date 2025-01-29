Перепады в десятки градусов! Тюменцев вновь ждут температурные качели

Posted 29 января, 07:57
Published 29 января, 07:57
Modified 29 января, 12:27
Updated 29 января, 12:27
По данным центра «Фобос», уже в ночь на 30 января столбик термометра опустится до -24 градусов, а днем остановится на уровне -18 градусов. 31 января ночью приморозит до -25 градусов, а днем почувствуется приближение тепла: -14 градусов покажут термометры.
«Весна наступает стремительно! Накануне линия тепла проходила только через самые западные регионы страны, к четвергу она сместится далеко на восток», — сообщили в центре.
Специалисты отметили, что в регион идут «апрельские температуры». В период потепления попадут два первых дня февраля. 1-го числа ночью еще сохранится отрицательная температура -8, а днем потеплеет до +1 градуса. В ночь на 2 февраля почти не похолодает: 0 градусов, а днем антициклон начнет отступать, и температура опустится до -4 градусов.
Похолодание вернется 4 февраля с ночными морозами до -20 и дневными до -19 градусов. 5 и 6 февраля ночью еще похолодает: до -25 градусов. Днем термометры покажут -17 и -16 соответственно.
Согласно прогнозу, погода в Тюмени в феврале в целом будет теплой, но снежной. Синоптики обещали немного по-настоящему морозных дней.