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Posted 29 января, 07:57

Published 29 января, 07:57

Modified 29 января, 12:27

Updated 29 января, 12:27

Тюменцев вновь ждут температурные качели

Перепады в десятки градусов! Тюменцев вновь ждут температурные качели

29 января 2025, 07:57
Фото: 1MI.

Тюменцев вновь ждут температурные качели

Сюжет
Прогноз погоды
В ближайшие дни тюменцам нужно приготовиться к резким сменам температуры. В Тюмень снова придут морозы, которые сменятся потеплением, а потом снова похолодает. Такие перепады трудно перенести метеозависимым людям.

По данным центра «Фобос», уже в ночь на 30 января столбик термометра опустится до -24 градусов, а днем остановится на уровне -18 градусов. 31 января ночью приморозит до -25 градусов, а днем почувствуется приближение тепла: -14 градусов покажут термометры.

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«Весна наступает стремительно! Накануне линия тепла проходила только через самые западные регионы страны, к четвергу она сместится далеко на восток», — сообщили в центре.

Специалисты отметили, что в регион идут «апрельские температуры». В период потепления попадут два первых дня февраля. 1-го числа ночью еще сохранится отрицательная температура -8, а днем потеплеет до +1 градуса. В ночь на 2 февраля почти не похолодает: 0 градусов, а днем антициклон начнет отступать, и температура опустится до -4 градусов.

Фото: Центр «Фобос»

Похолодание вернется 4 февраля с ночными морозами до -20 и дневными до -19 градусов. 5 и 6 февраля ночью еще похолодает: до -25 градусов. Днем термометры покажут -17 и -16 соответственно.

Согласно прогнозу, погода в Тюмени в феврале в целом будет теплой, но снежной. Синоптики обещали немного по-настоящему морозных дней.

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