Перепады в десятки градусов! Тюменцев вновь ждут температурные качели

Специалисты отметили, что в регион идут «апрельские температуры». В период потепления попадут два первых дня февраля. 1-го числа ночью еще сохранится отрицательная температура -8, а днем потеплеет до +1 градуса. В ночь на 2 февраля почти не похолодает: 0 градусов, а днем антициклон начнет отступать, и температура опустится до -4 градусов.