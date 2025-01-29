Работать нет смысла. Замглавы Тюменской полиции уволился из-за невыплаты премии

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», Игнатенко перевелся из Омской области в Тюмень в 2020-м году, при еще предыдущем руководителе УМВД Леониде Коломийце. Возглавлял Игнатенко сначала отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а затем стал замом начальника. Однако, после ухода Коломийца в 2023-м году уже поползли слухи о том, что Игнатенко тоже надолго не задержится, однако он проработал еще полгода.