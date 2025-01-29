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Posted 29 января, 11:07

Published 29 января, 11:07

Modified 29 января, 11:14

Updated 29 января, 11:14

Замглавы Тюменской полиции уволился из-за невыплаты премии

Работать нет смысла. Замглавы Тюменской полиции уволился из-за невыплаты премии

29 января 2025, 11:07
Фото: 1MI.

Замглавы Тюменской полиции уволился из-за невыплаты премии

Сюжет
Полиция
Замглавы Тюменской полиции Максим Игнатенко ушел в отставку. Причина простая, ему сообщили, что по итогам прошлого года ему не выплатят премию, поэтому довольствоваться ему придется обычной зарплатой. Это второго по важности правоохранителя не устроило.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», Игнатенко перевелся из Омской области в Тюмень в 2020-м году, при еще предыдущем руководителе УМВД Леониде Коломийце. Возглавлял Игнатенко сначала отдел по борьбе с экономическими преступлениями, а затем стал замом начальника. Однако, после ухода Коломийца в 2023-м году уже поползли слухи о том, что Игнатенко тоже надолго не задержится, однако он проработал еще полгода.

Причиной нынешнего увольнения стала новость о том, что зам не получит премию за свою работу в 2024-м году. Узнав об этом, Игнатенко сразу подал рапорт об увольнении и решил уйти из Тюменских органов.

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Ранее сообщалось о том, что около 300 сотрудников тюменских компаний попадут под сокращение в начале 2025 года.

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