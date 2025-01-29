Полные маршрутки едут мимо — тюменцы возмутились работой транспорта

Одни читатели жаловались на недостаток автобусов на конкретных маршрутах. Другие говорили, что из их района невозможно уехать общественным транспортом. Жители некоторых районов, где строительство продолжается, вынуждены ждать автобусы по два часа, потому что другие остановки далеко и к ним не дойти из-за отсутствия тротуаров.