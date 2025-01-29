Полные маршрутки едут мимо — тюменцы возмутились работой транспорта

Posted 29 января, 07:17
Published 29 января, 07:17
Modified 29 января, 07:19
Updated 29 января, 07:19
Одни читатели жаловались на недостаток автобусов на конкретных маршрутах. Другие говорили, что из их района невозможно уехать общественным транспортом. Жители некоторых районов, где строительство продолжается, вынуждены ждать автобусы по два часа, потому что другие остановки далеко и к ним не дойти из-за отсутствия тротуаров.
«Почему нормально из города не идет ни один автобус до ЖК „Скандия. Квартал у озера“? №53 ходит непонятно как», «Микрорайон Ария на Кармацкого. Ходит один автобус — №12 в заречные микрорайоны и на ж/д вокзал. Ни через Профсоюзную, ни через Мельникайте в город не попасть», «Маршрутка №83 постоянно переполнена, невозможно уехать. Иногда водители даже не останавливаются на остановке. Очень просим рассмотреть вопрос о смене маршруток на больший размер транспорта. Район расстраивается людей становится больше», — написали горожане.
Они рассказали, что обращались в мэрию, но ответ был один: нет денег.
«С ДОКа в центр идёт только один маршрут — №55. В выходные ждать можно час, можно ехать на №2 с пересадкой, но можно ждать бесконечно долго и этот автобус. Я могла бы ходить на другие остановки, но тротуаров на Коммунистической просто нет: бетонные плиты и асфальт в дырках. Администрация третий год пишет одно и тоже и про автобусы, и про тротуары: „Средства не выделены, в план не записаны“, — рассказала о проблемах с транспортом одна из читателей „Нашего Города“.
Многие жалобы касались работы автобусной сети в вечернее время и часы пик. Тюменцы предложили изменить графики движения и пустить вечером дополнительные рейсы. Также выяснилось, что на некоторых маршрутах не хватает больших автобусов.
«Вечером после 21:00 автобусов не дождаться», «21 маршрутка по утрам и вечерам переполнена, давно нужна большая вместимость в это время», «Надо увеличить вечернее время для автобусов минимум до 22:00. И уже пустите нормальные маршрутки на Лесобазу. Женщинам с колясками не на чем ездить!» — призвали жители города.
«Мало рейсов вечером. Например, у №13 после 18:00 интервалы по 20-25 минут, а в сторону Ново-Патрушево из центральной части города вообще не доберёшься. По Федюнинского мало ходит автобусов: один №46, но редко и битком. В сторону Дома обороны и строительной академии из тех районов только с пересадками», — подробно описал проблему один из подписчиков.
По данным мэрии, на городских линиях только новых автобусов работает 225 штук. На работу дополнительно приняты 77 водителей, чтобы пустить больше автобусов по востребованным маршрутам. Власти подчеркнули, что они и транспортное предприятие постоянно работают с обращениями граждан. АО «ТПАТП №1» в январе по просьбам жителей Тюмени увеличило количество транспорта на маршрутах.
«Несколько месяцев назад на ряде маршрутов были скорректированы графики движения, а на наиболее востребованные направления добавлены дополнительные автобусы. В стабилизации работы важную роль сыграли новые автобусы, закупленные в прошлом году», — пояснили в администрации Тюмени.
Напомним, мэрия Тюмени инициировала создание пяти новых маршрутов в районы города с активной застройкой. Более 40 больших автобусов направят в пять районов, в их числе ЖК «Ново-Патрушево», ЖК «Гранд Квартал», участки на улице Т. Чаркова и Созидателей.