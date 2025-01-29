Пенсионерке из Тюмени пришлось через суд доказывать родство с погибшим на СВО внуком

87-летняя женщина, имеющая инвалидность рассказала сотрудникам прокуратуры, что воспитывала внука с 1999 года, была его опекуном. Поле начал СВО молодой человек отправился в зону боевых действий, где погиб. Но после смерти внука тюменка не получила никакой поддержки от властей.