Пенсионерке из Тюмени пришлось через суд доказывать родство с погибшим на СВО внуком

Posted 29 января, 05:52
Published 29 января, 05:52
Modified 29 января, 05:54
Updated 29 января, 05:54
87-летняя женщина, имеющая инвалидность рассказала сотрудникам прокуратуры, что воспитывала внука с 1999 года, была его опекуном. Поле начал СВО молодой человек отправился в зону боевых действий, где погиб. Но после смерти внука тюменка не получила никакой поддержки от властей.
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите социальных прав и по итогу пошла в суд.
«Женщине было отказано в получении соответствующих выплат. Направили в суд исковое заявление о признании заявителя фактическим воспитателем участника СВО. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены», — рассказали в ведомстве.
Представитель прокуратуры заверил, что они проследят за исполнением решения суда и тем, чтобы пенсионерка получила выплату.
Напомним, полиция расследует выделение многомиллионной субсидии на нужды мобилизованных из областного бюджета с обход законной процедуры. Правоохранители уверены, что тюменские власти умышленно обошли торги.