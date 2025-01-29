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Posted 29 января, 05:52

Published 29 января, 05:52

Modified 29 января, 05:54

Updated 29 января, 05:54

Пенсионерке из Тюмени пришлось через суд доказывать родство с погибшим на СВО внуком

Пенсионерке из Тюмени пришлось через суд доказывать родство с погибшим на СВО внуком

29 января 2025, 05:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жительница Тюмени воспитывала внука, но власти не посчитали ее близким родственником бойца. Пенсионерка обратилась в прокуратуру.

87-летняя женщина, имеющая инвалидность рассказала сотрудникам прокуратуры, что воспитывала внука с 1999 года, была его опекуном. Поле начал СВО молодой человек отправился в зону боевых действий, где погиб. Но после смерти внука тюменка не получила никакой поддержки от властей.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите социальных прав и по итогу пошла в суд.

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«Женщине было отказано в получении соответствующих выплат. Направили в суд исковое заявление о признании заявителя фактическим воспитателем участника СВО. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены», — рассказали в ведомстве.

Представитель прокуратуры заверил, что они проследят за исполнением решения суда и тем, чтобы пенсионерка получила выплату.

Напомним, полиция расследует выделение многомиллионной субсидии на нужды мобилизованных из областного бюджета с обход законной процедуры. Правоохранители уверены, что тюменские власти умышленно обошли торги.

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