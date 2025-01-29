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Posted 29 января, 09:25

Published 29 января, 09:25

Modified 29 января, 09:28

Updated 29 января, 09:28

Неожиданные гости на Ишимском полигоне ТБО: щенки ищут новый дом

Неожиданные гости на Ишимском полигоне ТБО: щенки ищут новый дом

29 января 2025, 09:25
Фото: ТЭО.
Сюжет
Ишим
Сотрудники Ишимского полигона обнаружили шестерых маленьких щенков, которые бродили по территории в поисках пищи и тепла. Как сообщили специалисты, щенят сюда привела собака, но затем покинула малышей.

Работники полигона поймали всех щенков и передали сотрудникам местного мусоросортировочного завода. Понаблюдав за малышами, неравнодушные решили помочь им найти дом, ведь в уличных условиях без присмотра и регулярного кормления месячные щенки выжить не смогут.

Мы заметили их благодаря камерам видеонаблюдения. Я надеялась, что мама вернется, потому что таких крох нужно кормить каждые три-четыре часа. Возможно, она решила доверить людям своих детей, чтобы они не остались бездомными, — рассказала специалист по охране труда и промышленной безопасности Ишимского мусоросортировочного завода Олеся Маркова.

Сотрудники завода приложили максимум усилий, чтобы обеспечить животным достойный уход и найти для них новые семьи. Один из малышей уже обрел хозяйку среди работников завода, остальные временно находятся под опекой волонтера. Именно благодаря им у этих пушистых созданий есть шанс на счастливую жизнь в новых домах.

Все, кто готов открыть свое сердце и дом новому питомцу, могут написать в группу ВК Тюменского экологического объединения по ссылке. Вместе мы можем подарить этим животным заботу и лучшее будущее.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#ООО "ТЭО"#Волонтеры#Экология#Ишим#Щенки#Мусоросортировочный завод#Питомцы#ТЭО
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