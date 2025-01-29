Неожиданные гости на Ишимском полигоне ТБО: щенки ищут новый дом

Posted 29 января, 09:25
Published 29 января, 09:25
Modified 29 января, 09:28
Updated 29 января, 09:28
Работники полигона поймали всех щенков и передали сотрудникам местного мусоросортировочного завода. Понаблюдав за малышами, неравнодушные решили помочь им найти дом, ведь в уличных условиях без присмотра и регулярного кормления месячные щенки выжить не смогут.
Мы заметили их благодаря камерам видеонаблюдения. Я надеялась, что мама вернется, потому что таких крох нужно кормить каждые три-четыре часа. Возможно, она решила доверить людям своих детей, чтобы они не остались бездомными, — рассказала специалист по охране труда и промышленной безопасности Ишимского мусоросортировочного завода Олеся Маркова.
Сотрудники завода приложили максимум усилий, чтобы обеспечить животным достойный уход и найти для них новые семьи. Один из малышей уже обрел хозяйку среди работников завода, остальные временно находятся под опекой волонтера. Именно благодаря им у этих пушистых созданий есть шанс на счастливую жизнь в новых домах.
Все, кто готов открыть свое сердце и дом новому питомцу, могут написать в группу ВК Тюменского экологического объединения по ссылке. Вместе мы можем подарить этим животным заботу и лучшее будущее.