Неожиданные гости на Ишимском полигоне ТБО: щенки ищут новый дом

Сотрудники завода приложили максимум усилий, чтобы обеспечить животным достойный уход и найти для них новые семьи. Один из малышей уже обрел хозяйку среди работников завода, остальные временно находятся под опекой волонтера. Именно благодаря им у этих пушистых созданий есть шанс на счастливую жизнь в новых домах.