Названы самые востребованные специальности января в Тюменской области

Posted 29 января, 09:15
Published 29 января, 09:15
Modified 29 января, 09:20
Updated 29 января, 09:20
С 1 по 28 января тысячи жителей региона опубликовали впервые или обновили свои резюме в надежде найти работу. Больше всего было желающих трудиться менеджерами по продажам — 3% резюме. В топ-3 популярных специальностей оказались администраторы (2,5%) и водители (2,4%).
Средняя зарплата, на которую рассчитывают соискатели, — 68,3 тыс. рублей, следует из данных hh.ru.
Сильнее всего хотят работать женщины: их 51% от числа соискателей, мужские резюме составили 49%. Чаще всего работу в январе искали тюменцы 35–44 лет, их 24%, кандидатов в возрасте 18–24 лет — 23%. Вчерашних выпускников в возрасте до 24 лет и опытных работников 45-54 лет набралось поровну — по 14% от общего числа резюме.
Как писал «Наш Город», крупнейшие компании Тюменской области предложат более 110 вакансий жителям региона на первой ярмарке вакансий этого года. Только за последний месяц для тюменцев опубликованы 14 297 объявлений о найме работников.