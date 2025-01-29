Названы самые востребованные специальности января в Тюменской области

Сильнее всего хотят работать женщины: их 51% от числа соискателей, мужские резюме составили 49%. Чаще всего работу в январе искали тюменцы 35–44 лет, их 24%, кандидатов в возрасте 18–24 лет — 23%. Вчерашних выпускников в возрасте до 24 лет и опытных работников 45-54 лет набралось поровну — по 14% от общего числа резюме.