Модульбанк открыл канал о финансовой грамотности для представителей бизнеса

Недавно на YouTube заработал канал Модульбанка, предназначенный для предпринимателей — изначальной целевой аудитории организации. В настоящее время банк позиционирует себя как предпринимательский хаб. На площадке публикуются последние новости из мира бизнеса и финансов, происходит обмен опытом с действующими биржевыми экспертами. Среди спикеров канала, дублированного на Rutube и в VK, — управляющий директор банка Никита Константинов и другие эксперты. Они рассказывают о том, как начать собственное дело, привлечь финансирование и уплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. В ближайшее время на канале планируют выпустить серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.