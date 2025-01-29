Модульбанк открыл канал о финансовой грамотности для представителей бизнеса

Posted 29 января, 07:07
Published 29 января, 07:07
Modified 29 января, 07:07
Updated 29 января, 07:07
Данная тенденция объясняется рядом причин, но основных — всего две. Первая — трансформация структуры экономики, в соответствии с которой все большее количество людей предпочитает выбрать статус самозанятых. Повышением популярности данной формы занятости объясняется сокращение количества менеджеров. Вторая причина — повышение интереса к обучению в формате онлайн. Подтвержденный опытом высокий уровень комфортности самостоятельного построения образовательной траектории дает возможность получать только действительно необходимые знания. К тому же таким образом можно сэкономить как время, так и финансы.
Интернет-ресурсы, наполняемые специализированным контентом о финансовой грамотности, помогают в выборе стратегии для запуска и управления бизнесом и являются на сегодняшний день отличным источником информации и вдохновения для представителей бизнеса. Об этом пишет 56orb.ru.
Образовательные интернет-площадки для представителей бизнеса массово создаются крупными предпринимателями, инвесторами, трейдерами и банковскими организациями.
На YouTube действуют такие авторские каналы, как «Деньги не спят», «Дневник предпринимателя» и другие. Обучающий контент активно публикуется и на площадке Telegram. Примером такого ресурса является канал «Трансформатор» от Сбербанка.
Недавно на YouTube заработал канал Модульбанка, предназначенный для предпринимателей — изначальной целевой аудитории организации. В настоящее время банк позиционирует себя как предпринимательский хаб. На площадке публикуются последние новости из мира бизнеса и финансов, происходит обмен опытом с действующими биржевыми экспертами. Среди спикеров канала, дублированного на Rutube и в VK, — управляющий директор банка Никита Константинов и другие эксперты. Они рассказывают о том, как начать собственное дело, привлечь финансирование и уплатить налоги, а также сообщают о налоговых изменениях. В ближайшее время на канале планируют выпустить серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.
Согласно мнению специалистов, освоение основ предпринимательской деятельности продолжит активно уходить в онлайн. Среди положительных сторон удаленной формы обучения по сравнению с традиционным очным следует отметить экономию времени и финансов, доступность программ вне зависимости от географического положения, гибкий график, индивидуальный темп и план обучения, а также широкий выбор вариантов подачи материала (видеолекции, вебинары, интерактивные задачи, тестирование, тематические форумы). Очевидные преимущества такого формата мотивируют начинающих предпринимателей сделать выбор в пользу онлайн-обучения, поскольку способствуют лучшему усвоению информации для ее применения на практике.