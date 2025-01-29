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Posted 29 января, 05:17

Published 29 января, 05:17

Modified 29 января, 05:19

Updated 29 января, 05:19

Иногородние инвесторы стали чаще покупать жилье бизнес-класса в Тюмени

Иногородние инвесторы стали чаще покупать жилье бизнес-класса в Тюмени

29 января 2025, 05:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Обеспеченные россияне стали чаще покупать квартиры в Тюмени в качестве инвестиции. Многие инвесторы из столичных регионов приходят на тюменский рынок недвижимости, где цены ниже московских.
«Очень много клиентов из других крупных городов, например, Москвы, Санкт-Петербурга. Они рассматривают жилье не для переезда, а для инвестиций. Покупатели, у которых есть наличные средства, рассматривают либо бизнес-проекты, либо вторичную недвижимость», — рассказала основатель и руководитель Центра недвижимости «Метры» Анастасия Андрейчук РБК Тюмень.
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В 2024 году число иногородних инвесторов, которых привлекло бизнес-жилье в Тюмени, выросло на 5%. В Москве жилье бизнес-класса остается престижной инвестицией, доступной ограниченному кругу покупателей. В Тюмени однокомнатную квартиру бизнес-класса можно купить, в среднем, за 6,5 млн рублей или 16,5 млн рублей, если выбирать просторные варианты. В Москве цена такой недвижимости колеблется от 15 до 50 млн рублей.

Как сообщал «Наш Город», китайские инвесторы заинтересовались строительной отраслью Тюменской области. Представители компаний Siglen и Fareo приезжали в Тюмень, чтобы узнать побольше о строительно-индустриальном кластере и вариантах вступления в него.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюмень#Недвижимость#Инвестиции#Рынок недвижимости
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