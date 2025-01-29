Иногородние инвесторы стали чаще покупать жилье бизнес-класса в Тюмени

В 2024 году число иногородних инвесторов, которых привлекло бизнес-жилье в Тюмени, выросло на 5%. В Москве жилье бизнес-класса остается престижной инвестицией, доступной ограниченному кругу покупателей. В Тюмени однокомнатную квартиру бизнес-класса можно купить, в среднем, за 6,5 млн рублей или 16,5 млн рублей, если выбирать просторные варианты. В Москве цена такой недвижимости колеблется от 15 до 50 млн рублей.