Иногородние инвесторы стали чаще покупать жилье бизнес-класса в Тюмени

Posted 29 января, 05:17
Published 29 января, 05:17
Modified 29 января, 05:19
Updated 29 января, 05:19
«Очень много клиентов из других крупных городов, например, Москвы, Санкт-Петербурга. Они рассматривают жилье не для переезда, а для инвестиций. Покупатели, у которых есть наличные средства, рассматривают либо бизнес-проекты, либо вторичную недвижимость», — рассказала основатель и руководитель Центра недвижимости «Метры» Анастасия Андрейчук РБК Тюмень.
В 2024 году число иногородних инвесторов, которых привлекло бизнес-жилье в Тюмени, выросло на 5%. В Москве жилье бизнес-класса остается престижной инвестицией, доступной ограниченному кругу покупателей. В Тюмени однокомнатную квартиру бизнес-класса можно купить, в среднем, за 6,5 млн рублей или 16,5 млн рублей, если выбирать просторные варианты. В Москве цена такой недвижимости колеблется от 15 до 50 млн рублей.
Как сообщал «Наш Город», китайские инвесторы заинтересовались строительной отраслью Тюменской области. Представители компаний Siglen и Fareo приезжали в Тюмень, чтобы узнать побольше о строительно-индустриальном кластере и вариантах вступления в него.