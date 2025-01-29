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Posted 29 января, 11:14

Published 29 января, 11:14

Modified 29 января, 11:25

Updated 29 января, 11:25

Тюменские дороги признаны одними из самых качественных в России

Гладкие, как шелк. Тюменские дороги признаны одними из самых качественных в России

29 января 2025, 11:14
Фото: 1MI.

Тюменские дороги признаны одними из самых качественных в России

Тюменские дороги были признаны одними из самых лучших в стране. Их качеством удовлетворены как минимум 70% тюменцев, на что и указывают данные опроса от ВЦИОМ.

Исследование провел ВЦИОМ для измерения соответствующего показателя нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в декабре прошлого года. Как оказалось, Тюменская область оказалась в числе лучших. Перед Тюменью стоит три региона — это Чечня, Севастополь и Белгородская область.

Как рассказал Зампред Правительства Марат Хуснуллин, повышение качества дорог в регионах — это не только вопрос комфорта передвижения, но и ощутимый вклад в общее улучшение качества жизни граждан. Безопасные, современные дороги способствуют развитию территорий, увеличивают мобильность населения и открывают новые социально-экономические возможности.

По его словам, большинство жителей указанных регионов уже заметили улучшение качества дорог как в городах, так и на трассах. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее сообщалось о том, что Тюмень стала одним из самых комфортных городов для жизни в России.

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