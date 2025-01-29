Гладкие, как шелк. Тюменские дороги признаны одними из самых качественных в России

Posted 29 января, 11:14
Published 29 января, 11:14
Modified 29 января, 11:25
Updated 29 января, 11:25
Исследование провел ВЦИОМ для измерения соответствующего показателя нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в декабре прошлого года. Как оказалось, Тюменская область оказалась в числе лучших. Перед Тюменью стоит три региона — это Чечня, Севастополь и Белгородская область.
Как рассказал Зампред Правительства Марат Хуснуллин, повышение качества дорог в регионах — это не только вопрос комфорта передвижения, но и ощутимый вклад в общее улучшение качества жизни граждан. Безопасные, современные дороги способствуют развитию территорий, увеличивают мобильность населения и открывают новые социально-экономические возможности.
По его словам, большинство жителей указанных регионов уже заметили улучшение качества дорог как в городах, так и на трассах. Работа в этом направлении продолжается.